Trump desplega la Guàrdia Nacional a Washington per «lluitar contra la delinqüència»

Nova mesura distòpica de Donald Trump. El president dels Estats Units, ha anunciat aquest dilluns que desplegarà la Guàrdia Nacional a Washington D. C. i federalitzarà la Policia de la capital en un esforç per "restablir la llei, l'ordre i la seguretat públiques i lluitar contra la delinqüència".
Trump ha explicat que els efectius de les forces de seguretat pertinents portaran a terme "operacions dirigides contra traficants de drogues i xarxes criminals". "Portarem els militars si cal", ha assegurat. Ha invocat la Llei d'Autonomia del 1973, que permet prendre el control de la policia si es determina que hi ha "condicions especials considerades d'emergència". A més, agents de l'FBI, l'Oficina Federal d'Investigacions, reforçaran les patrulles de vigilància nocturna i ajudaran la policia local a lluitar contra la suposada delinqüència.
El magnat republicà ha definit Washington com "un santuari per als criminals" i ha carregat contra el Partit Demòcrata, assegurant que la ciutat és plena actualment de "bandes violentes i criminals sanguinaris, joves desenfrenats, drogoaddictes i persones sense llar". Segons ha avançat Trump, inicialment podrien desplegar-se uns 800 soldats.
Què està passant a Washington?
Dimecres, un empleat del Departament d'Eficiència Governamental (DOGE) va resultar ferit en un presumpte intent de robatori del seu cotxe, fet que va portar Trump a avisar de nou amb declarar el "control federal" de la ciutat. Trump no pot federar la ciutat tot sol: cal una llei del Congrés per revocar la Llei d'Autonomia de 1973, que atorgava als residents la facultat d'elegir els regidors i l'alcalde, que aproven i implementen les seves lleis locals.
El Congrés, on els republicans controlen ara mateix ambdues càmeres, sí que té autoritat per modificar o bloquejar les lleis de la ciutat, com va fer el 2023 quan va anul·lar un projecte de llei contra el delicte que hauria eliminat la majoria de les sentències mínimes obligatòries.
Trump, que s'ha jactat d'haver "arreglat" el problema migratori a la frontera sud, ha emfatitzat que "DC és el pròxim" objectiu, dins d'una controvertida campanya que ha posat al punt de mira una ciutat governada pel Partit Demòcrata. Tot i això, el crim violent ha disminuït un 26% a la ciutat en comparació amb aquesta mateixa època del 2024, segons dades de la policia de Washington. Així mateix, els homicidis han baixat un 12%.
"Embellir la ciutat"
De la mateixa manera, el president nord-americà ha indicat que es duran a terme una sèrie de mesures per "embellir" la ciutat, com per exemple asfaltar els carrers i reparar sots, mentre que també "eliminaran" les tendes de campanya instal·lades per persones sense sostre als parcs públics.
Alhora, ha anunciat que proposaran canvis a la llei sobre fiances perquè "algú que assassina" una altra persona no quedi "lliure sense fiança en efectiu abans que s'acabi el dia", mentre que ha plantejat que es reemplaçarà aquells jutges que no compleixin amb les seves responsabilitats i deixin lliures els delinqüents.