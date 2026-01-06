Catalunya només aporta el 2,6% dels militars de l'exèrcit espanyol

Gairebé tres de cada deu (un 2,7%) dels militars de l'exèrcit espanyol han nascut a Catalunya, tot i que els catalans són el 16,5% de la població de l'Estat. Així ho indiquen les darreres dades de l'anuari estadístic militar del Ministeri de Defensa del 2024, que indica que la taxa de soldats per cada 100.000 habitants és de 22 a Catalunya, la més baixa de tot l'Estat, per sota del País Basc, Navarra i les Illes Balears.
Les dades també reflecteixen que les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida se situen a la cua en efectius que aporten en nombres absoluts, amb un centenar cadascuna, només per sobre de Sòria. Amb tot, dels 70.000 membres de l'exèrcit arreu de l'Estat, només 1.789 són catalans.
D'altra banda, gairebé 300 de cada 100.000 habitants a Castella i Lleó són membres de les forces armades espanyoles i la xifra és de 250 a l'Aragó i Extremadura. A Madrid, la taxa ronda les 150, un valor lleugerament més baix que a Galícia, Múrcia, Andalusia o Castella-la Manxa. Tots són registres significativament superiors al País Basc, Navarra, les Balears o Catalunya, que queden per sota dels 50.
En nombres absoluts, els 1.789 militars nascuts a Catalunya estan a la part baixa en el rànquing, i de fet, tres de les quatre demarcacions del país se situen a la cua provincial. Girona (on hi han nascut 147 soldats), Lleida (144) i Girona (127) queden per sota de la cinquantena de províncies de l'Estat, i només superen Sòria (124). Pel que fa a Barcelona, on hi han nascut 1.371 dels membres de les forces armades, se situa en 16è lloc. La província de Madrid és la líder, multiplicant per vuit els efectius barcelonins i superant els 11.000.
Les dades també mostren que aproximadament vuit de cada deu militars originaris de les comarques catalanes estan en actiu, mentre que la resta són reservistes, estan en excedència voluntària, o en altres circumstàncies. Pel que fa al pes dels homes, supera el 91% del total, una proporció similar al conjunt de l'exèrcit, i només consten 156 dones catalanes com a membres del cos.
Només un 1,1% dels militars espanyols estan destinats a Catalunya
Catalunya tampoc és un dels territoris de destí més populars a l'exèrcit espanyol: només 798 dels 69.836 militars estan destinats o adscrits a les demarcacions del país, un 1,1% del total. Nou de cada deu són homes i set de cada deu estan en actiu. Una proporció similar (73%) són part de l'exèrcit de terra; un 15%, de l'aire; un 3,7%, de l'armada; i la resta són dels cossos comuns de les forces armades.
Prop de mig miler estan assignats a la demarcació de Barcelona (481), més que a Girona (197), Lleida (85) o Tarragona (35). Malgrat que hi ha més militars nascuts a Catalunya que efectius treballant-hi, la gran majoria són nascuts fora de la demarcació on han estat destinats. Només una cinquena part dels qui tenen el seu lloc de feina a Barcelona o a Tarragona són originaris d'aquests territoris, mentre que els percentatges a Girona (6,1%) i Lleida (4,7%) són els més baixos de tot l'Estat.