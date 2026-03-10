Espanya, l'estat amb més calbs del món

Existeixen dades de gairebé tot. El monitoratge dels estats per conèixer la seva població i els fenòmens que l'acompanyen és transcendental per aplicar polítiques públiques que millorin la societat. D'aquí neixen històries i patrons que condueixen a una anàlisi profunda. Les empreses privades també fan la seva pertinent recol·lecció de dades de la mateixa manera, però amb diferents fins. Tant siguin fonts públiques com privades, un cop es publiquen les xifres poden aparèixer titulars sorprenents.
Un dels darrers estudis sorgit del sector privat ha estat el percentatge d'homes calbs que hi ha per país, i Espanya s'endú la medalla d'or: gairebé la meitat d'espanyols són calbs. Mentre que pel que fa als nombres absoluts, els EUA és on hi ha més persones amb patologies alopèciques dels països analitzats.
L'empresa de trasplantaments capil·lars i de mètodes contra la caiguda dels cabells Medihair mostrat quins són els països amb més percentatge d'homes que pateixen alopècia basant-se en una mostra de més de 4.000 homes.
El sector capil·lar, a l'alça
El sector capil·lar creix a un ritme vertiginós. Tot i que no existeixen evidències científiques per corroborar si actualment hi ha més calbs que en dècades passades, sí que és cert que en els països desenvolupats, la població cada vegada és més envellida, hi ha més estrès i també hi ha més població, fet que augmenta el nombre de calbs en nombres absoluts. Viatjar a Turquia per implantar-se cabells és quelcom que s'ha normalitzat, ho fan des d'esportistes d'elit com tenistes i futbolistes, fins a polítics.
Segons Medihair el sector que treballa en la caiguda dels cabells ha passat de 37.840 milions de dòlars l'any 2017 a 52.370 milions l'any 2022. I és més, tenint en compte la taxa de creixement de 6,72% -calculada per Medihair-, el mercat estarà valorat en 88.180 milions de dòlars l'any 2030. Els Estats Units és el país on hi ha un major volum de negoci.
El rànquing dels països amb més calbs
Per analitzar el mercat, l'empresa d'implants, ha calculat quin és el percentatge d'homes que pateixen alopècies en més de 45 països. La cultura mediterrània, tot i considerar-se una de les millors del món, en els països on més es practica són en els que hi ha un major percentatge de calbs. Espanya, Itàlia i França lideren el rànquing.
Segons les dades recopilades, els homes són qui demanden un nombre més elevat de productes contra la caiguda dels cabells en comparació amb les dones. Pel que fa a les intervencions relacionades amb el trasplantament de cabells, la xifra és més elevada, el 84,2% de la població interessada són homes.