Les llistes d'espera per a especialitats a Barcelona són superiors a fa cinc anys. Durant el passat gener, hi havia 70.271 persones a les llistes d'espera mentre que el mateix mes del 2021 eren 36.460, la meitat -un creixement molt superior a l'augment de la població-. Totes les especialitats han augmentat el nombre de persones que esperen per ser ateses per primera vegada.
L'especialitat que més ha crescut és traumatologia: ha passat d'una llista d'espera de 5.798 persones a una de 15.470. Tot i que el nombre de persones fent cua per ser atesos en una primera visita és el triple que l'any 2021, els dies d'espera només han augmentat en tres, però no passa el mateix en tota la resta d'especialitats.
Més persones esperant no vol dir més temps d'espera
Per ser visitat per un traumatòleg, l'Hospital de la Vall d'Hebron té el volum més gran de pacients fent cua i de dies d'espera: hi havia 7.166 persones i el temps d'espera mitjana era de 137 dies.
Per darrere hi ha oftalmologia: amb 11.565 persones fent cua i 71 dies d'espera de mitjana a tots els hospitals. En aquest cas, tot i que la xifra comparada amb l'any 2021 (5.111) sigui major, els dies d'espera s'han moderat de manera rellevant, ja que fa cinc anys n'eren 148 de mitjana, 77 de diferència. En aquest cas l'Hospital Clínic és on hi ha més dies d'espera (86).
Otorrinolaringologia, la més saturada
Durant el mes de gener l'especialitat que va tenir més temps d'espera va ser otorrinolaringologia amb 124 dies. Malgrat que gairebé s'ha duplicat el nombre de persones que esperen la primera visita en cinc anys, s'ha reduït en 24 dies en comparació amb l'any 2021, quan n'eren 148.
Com ha canviat en cinc anys?
Des del prisma sobre quines són les especialitats que més han augmentat els dies d'espera en comparació amb l'any 2021, només cardiologia, neurologia, urologia i traumatologia ho han fet. La resta els han disminuït.
Concretament, en l'especialitat que més ha augmentat el temps d'espera ha estat a urologia amb un increment de 14 dies. En el cantó oposat es troben especialitats com la d'al·lèrgies -la qual ha passat de 266 dies a 111-, la ja esmentada oftalmologia i dermatologia, passant de 139 dies a 70.