Un inspector de la UDEF diu que els Pujol van ingressar 30 milions en efectiu a comptes andorrans

Un inspector de la UDEF de la Policia Nacional ha assegurat aquest dilluns a l'Audiència Nacional que els germans Pujol Ferrusola van ingressar prop de 5.000 milions de pessetes -uns 30 milions d'euros- en efectiu i d'origen desconegut als seus comptes andorrans entre el 1992 i el 2004. Ho ha dit en la seva declaració en el judici contra la família de l'expresident de la Generalitat, i ha afirmat que els ingressos eren "coordinats" i "sistemàtics", ja que coincidien dates i imports. També hi havia transferències de Jordi Pujol Ferrusola als seus germans petits, i Josep Pujol tenia també sovint moviments diferents als dels seus germans.
L'agent ha admès que l'origen dels fons és desconegut, ja que les gestions amb les autoritats andorranes no han donat el seu fruit: o són operacions molt antigues o no s'identifica l'ordenant. També es van detectar desenes de reintegraments en efectiu. El policia ha explicat que alguns dels comptes tenien subcomptes en altres divises com dòlars nord-americans, dòlars canadencs, francs suïssos o yens japonesos. No obstant això, ha dit que no li sonava que hi hagués transferències entre Andorra i tercers països.
L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola no ha fet cap pregunta. Per la seva part, l’advocat de Josep Pujol, li ha preguntat sobre dues qüestions. La primera ha estat sobre els vincles amb Jorge Barrigón, propietari de CAT Helicòpters i també jutjat, que va guanyar diversos concursos de la Generalitat per prestar el servei d'helicòpters, com per exemple el Servei Català de Trànsit en època del 'tripartit'. Josep Pujol també participava de l'empresa i va fer un préstec, que les acusacions consideren "fictici", de 900.000 euros al seu soci el 2010. La policia també qüestiona que un empleat de l'empresa també ho fos de l'SCT, però la Generalitat va avalar la compatibilitat.
La fiscalia sosté que el préstec d’uns 900.000 euros de Josep Pujol a Barrigón l’any 2010 és "fictici" i és una operació de blanqueig de capitals, cosa que neguen les defenses. A més, el préstec va ser validat el 2013 per l'Agència Tributària. La Policia sospita que els concursos que guanyava CAT Helicòpters estaven arreglats i assegura que obtenien adjudicacions tot i presentar pitjors ofertes que la competència, cosa que el testimoni no ha pogut confirmar. El policia tampoc ha concretat si les dades bancàries les va obtenir per comissions rogatòries a Andorra o gràcies a un llapis de memòria decomissat al despatx del fiscalista de la família, Joan Anton Sánchez Carreté, que està inadmès com a prova.
Manca de detalls
Per la seva banda, el comandament de la UDEF que va dirigir la investigació, que ja va començar a declarar fa dues setmanes, ha admès a preguntes d'algunes defenses que certs aspectes dels seus informes no els van mirar a fons, al·legant falta de temps i mitjans humans.
També ha dit que podien haver comès algun error formal en les seves conclusions, que algunes fonts d'informació eren notícies de mitjans de comunicació i que no pot vincular cap comissió concreta a una adjudicació concreta d'obra pública, sinó que la família Pujol Ferrusola tenia un "domini fàctic de les institucions", encara que no fossin del seu partit. De fet, no ha concretat de quin delicte previ procedien els diners suposadament blanquejats per la família. Aquest dimarts seguiran declarant policies de la UDEF per desgranar més operacions sospitoses als comptes andorrans.