L'inspector que va investigar els Pujol admet que no sap si el pagament de comissions era a canvi d'adjudicacions

L'inspector de la UDEF que va liderar la investigació a la família Pujol Ferrusola ha admès aquest dijous a l'Audiència Nacional que no va investigar els concursos públics que van guanyar empreses posteriorment investigades per finançar CDC ni els partits que governaven les administracions que van fer les adjudicacions. En resposta a les defenses, ha argumentat que ell només va investigar la il·licitud dels diners dels Pujol i no si els pagaments suposadament irregulars de comissions eren conseqüència d'adjudicacions fraudulentes. A més, considera que les comissions es pagaven per tenir una "garantia d'influència al llarg del temps" i no pas per una adjudicació concreta.
El primer advocat defensor en interrogar l'inspector ha estat el lletrat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristobal Martell, que li ha desgranat algunes operacions econòmiques que el policia nacional va detallar aquest dimecres a preguntes de les acusacions públiques.
Així, per exemple, de la compra-venda d'uns solars a Palamós per part de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, ha admès que no sabia a qui corresponia el planejament urbanístic, quina va ser exactament la requalificació ni quin partit governava el consistori o a la comissió d'urbanisme de la Generalitat, que era el PSC. No obstant això, ha defensat la "transversalitat" de la família Pujol per sostenir que eren "plusvàlues urbanístiques il·lícites" i "gestades de forma irregular". Segons ell, als solars no s'hi va construir res mentre ell va investigar el cas, cosa que demostraria el "pagament injustificat" per un preu per sobre de mercat dels solars que primer va comprar i després va vendre Gironès.
Tampoc va investigar qui governava la Generalitat i els ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona el 2007, el PSC, durant les obres de cobriment de la Gran Via, que els investigadors vinculen també a comissions irregulars a Pujol Ferrusola. L'inspector ha seguit sostenint que veu com una operació "totalment anòmala" que proveïdors de campanyes electorals de CDC demanessin línies de crèdit avalades personalment per Jordi Pujol Ferrusola des d'Andorra, préstecs que pagava CDC.
Preguntat per una agenda atribuïda a Jordi Pujol Ferrusola, on hi havia apuntades reunions amb alts càrrecs de la Generalitat, l'inspector ha assegurat que era del fill de l'expresident de la Generalitat perquè era al seu despatx. Malgrat això, l'advocat li ha recordat que a la portada de l'agenda apareixia el nom de Jordi Puig, germà de l'exconseller de CDC Felip Puig, que compartia despatx amb Pujol Ferrusola.
Alhora, sobre si alguna informació que apareix als informes procedeix del famós pen-drive aportat per la "policia patriòtica" a la causa, i posteriorment anul·lat com a prova, l'inspector de la UDEF ho ha negat rotundament. També ha negat que la "policia patriòtica" li fes indicacions. Ha explicat que algunes informacions procedeixen de "bases de dades d'intel·ligència policial", sense concretar.
Per últim, Martell l'ha obligat a admetre que diversos casos de corrupció esmentats als informes no s'han pogut vincular amb aquesta causa, com l'origen dels diners a Andorra procedents d'una suposada comissió pagada a Pujol Ferrusola per la venda d'un edifici de la Generalitat, que aquest dimecres va justificar per una declaració testifical en el cas Grand Tibidabo.
Mercè Gironès
L'interrogatori amb l'advocat de Mercè Gironès, Oriol Rusca, ha tingut certs moments de tensió. A diverses preguntes, l'inspector ha admès que no havia tingut en compte certa documentació o informació. Així, per exemple, no sabia que la societat Imisa, del matrimoni Pujol Gironès, tenia dos pisos al mateix edifici del carrer Ganduxer de Barcelona: un amb les oficines de l'empresa i l'altre que el van traspassar a la seva filla Núria. La Policia i la Fiscalia consideren que la transmissió va servir per despatrimonialitzar Imisa, però Rusca ha recordat que el pis és on actualment viu la filla de tots dos.
També s'insinua en els informes que el divorci formal de la parella es va fer per intentar separar els béns davant d'inspeccions fiscals, però el lletrat ha apuntat que es va fer quan la llei va permetre els divorcis davant de notari. Igualment, el lletrat ha qüestionat la sospita policial sobre el repartiment d'accions entre diverses empreses de l'exparella. Segons ell, no hi ha cap il·legalitat, cosa que ha admès l'inspector.
Empresaris
L'interrogatori de la defensa de Luis Delso, d'Isolux, ha estat força llarg i ha versat sobre les nombroses operacions econòmiques entre la seva empresa i Jordi Pujol Ferrusola, sobretot a Mèxic i Gabón, que ha admès que eren totalment privades. En resposta a l'advocat de Carles Sumarroca Claverol, vicepresident de COMSA EMTE, el policia ha negat que l'excomissari José Manuel Villarejo o l'exDAO Eugenio Pino li donessin cap ordre d'investigar la família Sumarroca, ni tampoc cap altre comandament policial o càrrec polític.
Les sessions judicials es reprendran el 9 de març, amb la continuació de l'interrogatori de les defenses a l'inspector de la UDEF encarregat de la investigació.