Pantalla superada al Congrés per aconseguir més música en català a les ràdios de tot l'Estat

Nou capítol per aconseguir ampliar el catàleg i la reproducció de música en català a la ràdio. La comissió de cultura del Congrés dels Diputats ha avalat la proposta presentada per Esquerra Republicana (ERC) que "busca assegurar una presència mínima del 5% de música en llengua catalana i els altres idiomes oficials". La mesura hauria de ser implementada, en el cas que s'aprovés, a les emissores musicals i les radiofórmules d'arreu de l'estat espanyol. La proposta es va presentar el passat 14 de novembre del 2025 a la cambra espanyola.
La iniciativa, que han impulsat els republicans i ha estat aprovada en aquesta comissió, busca modificar la llei de Comunicació Audiovisual a partir d’un diàleg amb els agents reguladors del sector audiovisual per establir una quota mínima del 5% en llengües oficials com el català, el gallec, el basc o l'occità. El grup d'ERC a Madrid també proposava en el text diverses mesures de suport a les empreses de radiodifusió perquè puguin incorporar un catàleg d'artistes i produccions musicals en aquestes llengües cooficials.
"La presència gairebé inexistent d'aquestes llengües a les ràdios musicals redueix les oportunitats d'escolta de sectors musicals emergents, que veuen restringida la seva difusió i opcions de creixement", ha assegurat el diputat Francesc-Marc Álvaro. El text insta al govern de l'Estat a fomentar campanyes de sensibilització que posin en valor la riquesa de la música en les diverses llengües oficials així com ajudes perquè les empreses radiofòniques puguin incorporar el catàleg d’artistes i produccions musicals en llengües oficials com el català.
"L'existència de multitud de grups i artistes de gran èxit que fan música de gran projecció en català són una prova que hi ha una escena musical dinàmica i amb una base de públic fidel, i evidencia la necessitat de protegir aquest sector i assegurar-ne l'existència", han apuntat des del grup que lidera Gabriel Rufián. La iniciativa ha quedat aprovada amb els vots favorables del PSOE, Sumar, ERC, Bildu o PNB i amb la absència de Junts.
Què passa amb la música en català?
A Catalunya ja hi ha una norma establerta. El novembre del 2024, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va acordat obligar les cadenes de programació musical perquè el 25% de les cançons que sonin en antena siguin en llengua catalana. L'ens va decidir executar l'obligatorietat que ja disposava de per si la llei de política lingüística de 1998 i la llei de comunicació audiovisual de 2005. Segons va explicat el mateix CAC, l'acord deixava clar que el 2025 fos un any de transitorietat pel qual cada emissora haurà d'augmentar de manera proporcionada la seva programació de música en català fins a assolir el percentatge establert. La data final va ser el passat 1 de gener de 2026.
S'acabava així un campi qui pugui de moltes cadenes que s'adherien a les adaptacions específiques de les legislacions que arribaven a permetre emetre menys del 25% de música en català. Arribaven a rebaixar la quota fins a un 2%. Segons explicava Comunicació 21, el CAC ha decidit executar aquesta obligatorietat després que les cadenes que, precisament, es beneficiaven d'aquestes adaptacions demanessin prorrogar la normativa. Per unanimitat, l'ens audiovisual va prendre aquesta decisió.