Suspenen el ple del Parlament per la caiguda de vidres de la làmpada central

El ple del Parlament s'ha suspès uns minuts per "precaució" després que hagin caigut dues llàgrimes de la làmpada central de l'hemicicle. Així ho ha anunciat el president del Parlament, Josep Rull. Els vidres han caigut sobre els escons mentre el ple estava en marxa i el president de la cambra ha pres la decisió per "precaució" i per comprovar que no hi havia cap risc. La sessió s'ha reprès pocs minuts després quan equips tècnics han acreditat que no suposava cap perill, segons ha dit el president del Parlament. En tot cas, Rull ha apuntat que aquest divendres es farà una avaluació "integral" de la làmpada.\r\n\r\n\r\n‼️ Suspenen el ple del Parlament per la caiguda de vidres de la làmpada centralhttps://t.co/MOPDQIqo9L pic.twitter.com/9YQFfAZh4M\r\n— NacióDigital (@naciodigital) February 26, 2026\r\n