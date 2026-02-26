Vox gasta més de 7.000 euros en dinars i alcohol sense l'aval del Parlament

Polèmica amb Vox al Parlament. Un informe de la cambra catalana no veu justificat que la formació d'extrema dreta hagi gastat més de 7.000 euros en dinars i begudes alcohòliques, segons ha avançat VilaWeb. La informació sorgeix arran del control de subvencions pagades als grups parlamentaris durant la segona meitat de 2024, que ha elaborat l'Oïdoiria de Comptes del Parlament, encarregada d'examinar la gestió que fan els partits dels recursos. Així doncs, segons detalla el citat mitjà, hi ha dos àpats en dubte en els quals també es van consumir begudes alcohòliques d'alta graduació.
La primera factura que l'informe qüestiona és de 2.605 euros i té a veure amb un dinar de treball dels diputats i personal del grup parlamentari de Vox. L'Oïodiria de Comptes del Parlament critica que no es va aportar el detall dels assistents i que al tiquet hi ha un import de 184,25 euros destinats a begudes alcohòliques d'alta graduació. L'òrgan de la cambra catalana conclou que, amb la informació que aporta l'extrema dreta, no queda demostrat que sigui una despesa necessària per al funcionament adequat del grup parlamentari. D'aquesta manera, s'obre la porta a la mesa del Parlament perquè sol·liciti a Vox el retorn de l'import.
La factura més gran és la segona, de 5.007 euros. En aquest cas, fa referència als serveis de restauració durant una altra jornada de treball i coordinació territorial del grup parlamentari de Vox a Lleida. L'informe de l'Oïodiria de Comptes critica que l'extrema dreta tampoc va facilitar la llista dels assistents ni la concreció dels serveis que es van pagar. Altre cop, l'informe assenyala la possibilitat que la mesa del Parlament, conformada pel PSC, Junts i ERC, demani el retorn de la despesa a Vox, ja que aquests diners són subvencions que reben els partits del pressupost de la cambra catalana.
Segona polèmica de Vox amb els diners del Parlament
Aquesta no és la primera polèmica de Vox amb diners públics del Parlament. El seu líder a la cambra i secretari general estatal, Ignacio Garriga, ja va estar en el punt de mira en el mateix estiu de 2024 per una altra investigació de l'Oïdora de Comptes després d'una denúncia a l'Oficina Antifrau. Entre el 2021 i el 2022 Garriga hauria passat al Parlament despeses personals, acreditades com un vincle amb l'activitat parlamentària, entre els quals l'AFA dels seus fills, serveis de perruqueria o peticions al servei de Glovo, i que arribaven fins als 600 euros.
Després de negar totes les informacions i fins i tot amenaçar els periodistes que ho havien publicat, Vox va admetre que el seu líder havia carregat pagaments indeguts al Parlament. La formació d'extrema dreta va encarregar una auditoria interna i va certificar que Garriga havia pagat 380 euros de factures personals. Ara bé, segons el partit, havia estat un error de l'aplicació de pagament i el líder de Vox ja hauria tornat els diners a les arques de la cambra catalana.