El Parlament tomba una moció que demanava desbloquejar el Hard Rock en un mes

El Parlament ha tombat una moció impulsada pel PP que demanava al Govern resoldre "en el termini màxim d'un mes" l'informe d'impacte ambiental pendent i aprovar el Pla Director Urbanístic (PDU) per desbloquejar la tramitació del Hard Rock. Junts, PP i Vox són els grups que hi han votat a favor, la resta en contra menys Aliança Catalana, que s'hi ha abstingut. La cambra catalana també ha rebutjat el punt de la moció que instava el Govern a "impulsar de manera efectiva el desenvolupament del Quart Cinturó", en referència a la B-40, donant compliment als acords entre Generalitat i Estat. PSC, ERC, Comuns i CUP hi han votat en contra.\r\n