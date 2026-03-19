El Govern es garanteix 6.000 milions d'euros per funcionar a l'espera dels pressupostos

El Govern ha acceptat retirar els pressupostos a canvi de garantir-se un suplement de crèdit per fer funcionar l'administració i els serveis públics. Aquest dijous, en un consell executiu extraordinari, s'ha aprovat aquesta ampliació per valor de 5.988,65 milions d'euros, i que tindrà l'aval del Parlament en les pròximes setmanes. Si els pressupostos permetien uns 9.000 milions addicionals -fins a prop dels 50.000 milions d'euros de despesa-, l'executiu se'n garanteix ara més de la meitat a l'espera de poder negociar i aprovar els comptes de cara a l'estiu amb el suport d'ERC.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que era important tenir suplement de crèdit de manera ràpida per fer front a les obligacions de la Generalitat i al funcionament normal de la institució. No es preveu aprovar-ne cap altre. Aquests diners permeten situar el pressupost de la Generalitat al voltant dels 46.000 milions d'euros. Es podran pagar nòmines als funcionaris, fer les millores de sous i els increments de plantilla planificats fins ara. També es podrà fer front als compromisos amb els Mossos i els mestres per a les millores laborals acordades amb els sindicats.
Però amb aquests quasi 6.000 milions d'euros -el màxim que es podia aconseguir amb la figura del suplement de crèdit- també es podrà fer front als increments tendencials dels departaments, per exemple pel que fa al Pacte Nacional per la Llengua, el pla de salut mental, els recursos a la dependència o despeses de farmàcia. També les motxilles educatives, les ajudes al lloguer o a la compra d'habitatge, que son part de l'acord amb els Comuns. Per últim, es podrà donar resposta als compromisos plurianuals, com les bonificacions al transport públic o el pla de barris.
Ara bé, quedaran alguns elements fora d'aquest suplement -"no podrem fer res nou, que no estigués previst", ha indicat la consellera- a l'espera dels pressupostos, que haurien d'arribar entre el juny i el juliol. "El suplement és molt rellevant i dona oxigen a la Generalitat", ha dit Romero. Per altra banda, dimarts vinent s'aprovarà el decret amb les mesures més urgents que es preveien a la llei de mesures, com ara les de simplificació administrativa o modificacions en l'àmbit d'urbanisme. En tot cas, Romero ha insistit que calen pressupostos per tenir estabilitat i fer funcionar el país.
Cedir en àmbits de competència del Govern
L'acord d'última hora entre socialistes i republicans ofereix un nou marge de negociació per tenir pressupostos abans de l'estiu, sense la ministra María Jesús Montero a Hisenda, i un cop celebrades les eleccions a Andalusia. Mentrestant, ERC manté que la recaptació de l'IRPF és "molt important", però ja no ho situa com a línia vermella i s'obre a escoltar alternatives que siguin millors. "Valorem que ERC obri el camí per aprovar uns pressupostos abans del juliol", ha dit Romero, que no tindrà cap problema per fer cessions. Què pot fer l'executiu? La consellera ha dit que actuaran dins del marge de competència de la Generalitat. De moment, en el suplement no entren les ampliacions de l'Agència Tributària de Catalunya, perquè era un projecte nou i no es pot incorporar per aquesta via.
Les negociacions per als comptes, segons va dir dimecres el president, "s'intensificaran" a partir d'ara per mirar de desencallar la situació, que ja ha estat aprofitada per l'oposició per acusar el Govern d'haver "fracassat". També s'ha obert a revisar l'acord amb els Comuns per si cal actualitzar-lo en les noves circumstàncies. Amb els suplements, el pressupost que va presentar Romero al febrer ja queda superat i, amb els 6.000 milions d'euros, caldrà redissenyar el projecte perquè no es podran fer coses que no estiguessin planificades. Tot plegat, a l'espera de tenir uns comptes renovats a l'estiu.