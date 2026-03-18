La nova normalitat és no tenir pressupostos

En un context de parlaments fragmentats i de majories dèbils, aprovar pressupostos s'ha convertit en un suplici per als governs. A la Generalitat, per exemple, els últims que es van validar en temps i forma van ser els del 2022, amb Jaume Giró com a conseller d'Economia i Pere Aragonès com a president. L'any següent, degut a la dificultat de la negociació amb el PSC -en un moment en què Junts ja havia deixat el Govern i, per tant, ERC manava en solitari- derivada de carpetes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la B-40, els comptes ja van anar més tard del previst. El 2024, directament, van ser tombats: els Comuns es van enrocar i Aragonès va convoca eleccions.
Les va guanyar Salvador Illa i, només aterrar a Palau, va comprometre's a tenir pressupostos el més aviat possible. Les dificultats internes d'ERC, immersa en un procés congressual marcat per un esclat de tensions entre sectors, va fer que el calendari s'anés ajornant. Ja amb Oriol Junqueras de tornada a la presidència dels republicans, ràpidament va quedar clar que el projecte pel 2025 quedava descartat i es va començar a treballar amb l'escenari del 2026. Tot indicava que, amb l'acord pel finançament singular, pactat entre Junqueras i Pedro Sánchez a la Moncloa, el camí estava aplanat perquè llla tingués comptes per aquest any. Aquest dimecres ha retirat el projecte .
El compromís és aprovar els pressupostos abans de l'estiu, però continua existint l'escull de la recaptació de l'IRPF, malgrat que Junqueras hi hagi afegit algun matís en la compareixença d'aquest dimecres. El president d'ERC coneix en primera persona les dificultats per tenir comptes: quan era conseller d'Economia, durant la presidència de Carles Puigdemont i la legislatura del referèndum, va veure com la CUP li tombava el primer projecte. Després va aprovar el del 2017, camí de l'1-O, i a partir d'aquí es va instal·lar encara més l'excepcionalitat. Quim Torra sí que va poder aprovar els del 2020, en plena pandèmia, gràcies al suport dels Comuns, però la legislatura no es va allargar.
A Madrid, la nova normalitat també és la de no tenir pressupostos. En concret, el Congrés dels Diputats no valida un projecte des del novembre del 2022. Van ser els últims comptes de l'anterior legislatura, i es van aprovar gràcies al vot d'ERC. Al cap d'uns mesos, Sánchez va convocar eleccions anticipades i, gràcies a un acord amb Junts i els republicans, va aconseguir continuar a la Moncloa tot i haver quedat per sota d'Alberto Núñez Feijóo. En tota aquesta legislatura, la vicepresidenta María Jesús Montero no ha presentat els pressupostos en cap moment. Tenint en compte l'aritmètica i que ha de marxar a Andalusia per ser candidata a les eleccions autonòmiques, potser reincidirà.