«Discriminar per origen nacional vulnera la dignitat dels éssers humans»: el discurs del Papa, en 10 frases

Lleó XIV ha estat acollit amb expectació i respecte aquest dilluns al Congrés dels Diputats espanyol. El Papa, en el seu tercer dia del viatge a l'estat espanyol, ha fet un discurs històric, enmig d'una expectació enorme, ja que era la primera vegada que el cap del catolicisme s’adreçava als legisladors. Ha estat la seva una intervenció farcida de reflexions i idees en la que hi ha hagut molts destinataris. Aquestes són 10 frases destacades del discurs.
-“La pluralitat política no hauria de generar la desqualificació permanent de l’adversari. En una convivència madura, el conflicte pot convertir-se en un camí cap a la pau”.
-"Preocupa que, en diversos llocs del món, i també a Europa, torni a presentar-se el rearmament com una resposta quasi inevitable davant la fragilitat de l'escenari internacional".
-“Tota guerra és una dolorosa derrota de la capacitat de negociar i d’aquella consciència comuna de la humanitat que reconeix vincles de justícia entre les nacions”.
-“La veritable seguretat prové de la justícia i el dret internacional, posant la vida dels pobles per damunt dels interessos que es beneficien de les guerres”.
-”Allí on una persona és discriminada pel seu origen nacional, ètnic, religiós o lingüístic, o per la seva condició econòmica o social, es vulnera greument el principi universal de la igual dignitat de tots els éssers humans”.
-”La situació dels migrants i refugiats exigeix una resposta que miri a les persones, afronti les causes que les obligue a marxar i vagi més enllà de la mera gestió de fluxos. D’aquí neix una doble exigència de justícia social: oferir vies segures i legals, una acollida respectuosa i possibilitats reals d’integració; o promoure, al mateix temps, el dret romandre en la pròpia terra”.
-”Les noves tecnologies i la IA exigeixen una vigilància ètica rigorosa perquè les decisions sobre la vida i la mort mai siguin descarregades sobre automatismes ni sostretes a la responsabilitat de la persona humana”.
-"Es pot considerar plenament justa una societat que deixa a l'ombra el nen encara no nascut, el vell o el malalt? La vida humana no és una qüestió parcial o confessional. És una meta de la civilització".
-”S’ha de respectar sempre el dret primari i inalienable dels pares a elegir el tipus d’educació i de formació que reben els seus fills, en coherència amb les seves pròpies conviccions morals, culturals i religioses”.
-“La fe no pretén imposar-se a través de privilegis ni coercions; no obstant, tampoc pot ser relegada al silenci com si fos irrellevant per a la vida pública”.