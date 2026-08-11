Mor Jordi Vila-Abadal, exmonjo de Montserrat i referent de la justícia social

Ha mort Jordi Vila-Abadal, psiquiatre i exmonjo de Montserrat, als 100 anys d'edat. Segons ha informat TV3, el també escriptor i activista social ha donat el cos a la ciència, de manera que no es preveu que hi hagi cap acte de comiat públic.
Nascut el 8 d'abril del 1926 a Barcelona, Vila-Abadal va ser un home compromès amb Catalunya i la justícia social. Fill del doctor Lluís Vila i d’Abadal, es va interessar pel món de la medicina i per la cura dels malalts des de ben jove. Abans d'emprendre la seva trajectòria en aquest àmbit, però, va ser monjo de Montserrat entre els anys 1964 i 1968.
Després de secularitzar-se, Vila-Abadal va fundar l'associació Acollida i Acció Terapèutica (ATT), una entitat sense ànim de lucre que acompanya persones amb problemes d'addició i les orienta en el seu procés de recuperació i inclusió social. En aquest àmbit, el psiquiatre també ha publicat diversos assajos com Per què es droguen els joves? (1988) i La joventut, entre l'encant i el desencant (1993).
D'altra banda, Vila-Abadal va ser president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN) entre el 1998 i 1999. Més tard, també va fundar la Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans i, a més, va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir.