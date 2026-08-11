El mètode per fotografiar l'eclipsi solar sense fer malbé la càmera

El cel revelarà un espectacle que poques vegades es té l'oportunitat de veure en directe. Per a milions de persones serà una experiència única. I, com ocorre amb qualsevol esdeveniment excepcional, moltes voldran conservar aquell instant en forma de fotografia.
Però ací convé fer una primera advertència important: fotografiar un eclipsi solar no té res a veure amb fer una foto de vacances o d'una posta de sol. Requereix una certa preparació, conèixer les limitacions dels nostres equips i, sobretot, adoptar les mesures de seguretat adequades. En cas contrari, no sols podem obtindre imatges decebedores, sinó també danyar la càmera o, el que és més important, els nostres ulls.
La fotografia de l'eclipsi comença molt abans de l'eclipsi
Un dels errors més freqüents és pensar que tot es redueix a estar en el lloc adequat el dia assenyalat. En realitat, les millors fotografies solen ser el resultat d'una preparació prèvia acurada. El primer pas és tan senzill com decisiu: conèixer amb exactitud quan i on serà visible l'eclipsi des del nostre punt d'observació. Consultar els mapes de trajectòria i els horaris específics per a cada localitat permetrà organitzar la jornada amb tranquil·litat i arribar amb prou de temps per a instal·lar l'equip.
Però hi ha un segon aspecte igual d'important: practicar. El dia de l'eclipsi no és el millor moment per aprendre a utilitzar nous ajustos o descobrir com funciona l'enfocament manual. Les setmanes prèvies ofereixen una excel·lent oportunitat per a fer proves, experimentar amb diferents configuracions i comprendre com responen l'exposició i l'enfocament davant d'una font de llum tan intensa com el Sol.
Càmeres, mòbils i la qüestió de l'augment
Els telèfons mòbils actuals poden produir imatges sorprenentment bones, especialment si incorporen zoom òptic. Convé, no obstant això, evitar el zoom digital, ja que simplement amplia els píxels i redueix considerablement la qualitat de la imatge.
Si no es disposa d'un telèfon amb zoom òptic, hi ha alternatives interessants. Una consisteix a fotografiar a través de l'ocular d'un telescopi equipat amb filtre solar. També es poden utilitzar lents òptiques d'augment dissenyades específicament per a telèfons mòbils. Són recursos senzills, però poden marcar una gran diferència en el resultat final.
El trípode: l'element que ho canvia tot
El Sol ocuparà una part molt menuda de l'enquadrament, per la qual cosa serà necessari ampliar la imatge per a apreciar els detalls de l'eclipsi. I com més s'amplia, més evident es fa qualsevol vibració. En aquestes circumstàncies, qualsevol moviment, per menut que siga, es multiplica.
Per això, un trípode estable es converteix en un dels accessoris més importants de tota la sessió fotogràfica. Tant si s'utilitza una càmera com un telèfon mòbil, disposar d'un suport ferm marcarà la diferència entre una imatge nítida i una fotografia borrosa.
Els filtres solars: imprescindibles, no opcionals
Si hi ha un element que no pot faltar és el filtre solar. La seua funció és doble: protegir l'equip fotogràfic i protegir els nostres ulls, ja que redueix la intensitat extrema de la llum solar. Per a les persones que utilitzen telèfons mòbils, fins i tot hi ha la possibilitat d'adaptar el material filtrant d'unes ulleres homologades per a eclipsis i col·locar-lo amb cura sobre les lents de la càmera, procurant que no hi haja cap zona per on puga entrar la llum directa.
Durant totes les fases parcials de l'eclipsi, el filtre solar ha de romandre col·locat davant de l'objectiu. Només durant la totalitat de l'eclipsi -quan el disc solar queda completament ocult per la Lluna- pot retirar-se temporalment per a fotografiar la corona solar. Tan prompte com reaparega el primer esclat de llum solar, el filtre s'ha de tornar a col·locar immediatament.
Un petit gest que marca la diferència
De vegades, els detalls més senzills tenen un gran impacte. En prémer la pantalla del mòbil o el botó de dispar d'una càmera es generen xicotetes vibracions que poden afectar la nitidesa de la fotografia. Per aquest motiu, és molt recomanable utilitzar un disparador remot Bluetooth o activar el temporitzador de la càmera. D'aquesta manera, l'equip roman completament immòbil en el moment de la captura i s'eviten moviments indesitjats.
Com configurar la càmera per a l'eclipsi
El primer que cal fer és fixar l'enquadrament sobre el Sol. És aconsellable bloquejar l'enfocament mantenint premuda la pantalla i ajustar manualment l'exposició per a evitar que el disc solar aparega completament cremat i sense detalls.
Durant la fase de totalitat, quan el Sol quede completament cobert i es puga retirar el filtre solar, els modes HDR o de fotografia computacional poden ajudar a registrar simultàniament detalls de diferents zones de la corona solar.
Una alternativa interessant consisteix a gravar vídeo en resolució 4K, sempre amb el filtre solar col·locat, durant les fases de l'eclipsi. Més tard serà possible extraure fotogrames individuals d'alta qualitat, ampliant les possibilitats d'aconseguir una bona imatge final.
No tot ocorre al cel
Hi ha una tendència natural a concentrar tota l'atenció en el cel. No obstant això, alguns dels moments més fascinants de l'eclipsi succeiran al nostre voltant: l'eclipsi transformarà el nostre entorn. A mesura que la Lluna va cobrint el disc solar, la llum canvia d'una manera sorprenent. El paisatge canvia de tonalitat, les ombres adopten formes inesperades que transformen completament l'entorn i apareixen efectes curiosos, com ara les projeccions naturals generades per les fulles dels arbres, que dibuixen a terra xicotetes versions de l'eclipsi.
I una última consideració per a acabar: no tot el món ha de fotografiar l'eclipsi. Si no es té prou seguretat en el maneig de la càmera o del telèfon, o si la idea d'ajustar paràmetres, filtres i trípodes resulta massa complexa, potser la millor opció siga simplement gaudir del fenomen en directe.
L'eclipsi de 2026 serà un esdeveniment tan breu com irrepetible, i viure'l sense pantalles pel mig pot ser una experiència igualment valuosa. A més, molts fotògrafs i professionals de l'astrofotografia captaran imatges extraordinàries que documentaran l'esdeveniment amb una qualitat difícil d'igualar en un context domèstic.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegiu l’original.