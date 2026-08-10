Hotels plens i allau de visitants: l'Ebre, Tarragona i Lleida es preparen per acollir l'eclipsi solar

Catalunya viurà aquest dimecres un dels fenòmens astronòmics més espectaculars i que no es tornarà a repetir fins d'aquí a 154 anys: un eclipsi solar total. Més enllà del que suposa presenciar aquest esdeveniment des d'un punt de vista científic, també serà una oportunitat per atraure turisme i donar a conèixer els racons més desconeguts del país. En concret, seran els pobles de les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida els que es veuran endinsats en una veritable allau de visitants aquest 12 d'agost.
Ja fa mesos que es pronosticava i així serà: hotels i allotjaments plens per contemplar des dels millors punts d'observació l'eclipsi total de sol. Tot i que el sector turístic admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic, sí que s'ha pogut constatar un augment de reserves des de fa mesos per a aquesta setmana.
Hotels plens a la ciutat de Lleida
A tota la demarcació de Lleida, les previsions turístiques són "molt bones". El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, assegura a l'ACN, que l'esdeveniment de l'eclipsi tindrà un impacte especialment positiu al sud de Ponent, on l'ocupació acostuma a ser inferior a la del Pirineu. El fenomen permetrà que en algunes zones s'acostin al 90% d'ocupació en plena temporada alta.
La regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, recordava fa uns dies que, habitualment, en aquestes dates els hotels no arriben al 20% d'ocupació. És més, apuntava que són diversos els restaurants de la ciutat que acostumen a tancar durant aquesta setmana i que, enguany, obriran excepcionalment.
La Granja d’Escarp, al Segrià, un poblet que no arriba ni als 1.000 habitants, serà un dels llocs on es podrà veure millor i durant més estona l'eclipsi: un minut i deu segons. L'alcalde Manel Solé celebra que, en aquest sentit, l'eclipsi també serà una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni natural del Baix Segre, del qual en destaca el contrast paisatgístic entre la vall del Segre i els plans de Montmaneu.
Espais amb capacitat de fins a 5.000 persones a Tarragona
Com passa a Lleida, des de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), també esperen que el màxim registre es produeixi aquesta setmana coincidint amb el fenomen astronòmic. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Berta Cabré, assegurava fa uns dies a l'ACN que encara "hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar" per veure l’eclipsi.
En zones com les platges de Salou o els polígons industrials a Valls, els ajuntaments han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants que s'espera. En aquest sentit, per exemple, el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural de Valls, Andreu Gassó, explica a l'ACN que al carrer Blanquers s'ha habilitat un espai amb capacitat de fins a 5.000 persones: "Serà una ubicació on es podrà veure l'eclipsi totalment, esperem gaudir de totes les sensacions".
També Salou, tot i que no és un dels seleccionats per la Generalitat com a punt recomanat des d'on seguir el fenomen, s'espera que sigui una de les poblacions més concorregudes. L'alcalde Pere Granados recorda a l'ACN que el municipi ja va acollir més de 300.000 persones amb motiu de la Festa del Cel. "Comptem amb els que ja estan aquí de vacances i amb els que vulguin desplaçar-se fins a Salou per gaudir de l'eclipsi", apunta.
Un campanar enmig del delta de l'Ebre
Finalment, les Terres de l'Ebre també és un dels punts on es preveu que els visitants vagin a observar el fenomen. Amb tot, els alcaldes dels municipis esperen que sigui una oportunitat per demostrar el potencial de la zona i projectar el territori "cap enfora" convertint els visitants i caçadors d'eclipsis en "els millors ambaixadors".
Santa Barbarà és un dels municipis seleccionat com a punt d'observació, on s'espera l'arribada de més de 4.500 persones, superant en nombre els 3.900 habitants. L'Ajuntament treballa amb aquesta previsió per preparar la logística. L'alcalde Josep Lluís Gimeno reconeix que és un esdeveniment il·lusionant, però remarca que el municipi pot acollir "un miler de persones més, però no 5.000": "Si desbordem aquesta xifra, intentarem tenir també una mica més de previsió, però no moltíssima més".
També els 190 veïns del nucli de Poblenou del Delta, en ple delta de l'Ebre, preveuen una allau de visitants. Ja fa temps que les reserves es troben exhaurides. Amb la voluntat d'amplificar el ressò del fenomen i atreure visitants més enllà d'aquesta data, s'ha decidit habilitar com a plataforma singular d'observació el campanar de la població, amb vistes excepcionals sobre la badia dels Alfacs, la llacuna de l'Encanyissada, els arrossars i el massís dels Ports.