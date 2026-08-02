Resignació per la pujada del preu de la benzina amb l’inici de l’agost

Els imports del dièsel i la gasolina 95 s’han enfilat aquest estiu 16,5 i set euros més, respectivament, en comparació amb el mateix període de l’any passat. Així ho van assenyalar fonts del Ministeri de Transició Ecològica a l'ACN. Uns preus que s'han vist afectats pel conflicte a l’Orient Mitjà i la caiguda de les ajudes del govern espanyol, i que els conductors han notat i afronten amb resignació.\r\n\r\nÉs el cas de Josep Cruanyes, que aquest diumenge ha omplit el dipòsit en una de les benzineres de Barcelona, i que considera que “el mercat del petroli no s’acaba d’entendre massa” i té la sensació que en aquest període de pujades i baixades “els distribuïdors ho acaben aprofitant”.\r\n\r\nTambé ha criticat aquest increment Rafael Martínez, perquè “és una despesa gran” i es tradueix, segons ha calculat, entre 60 i 100 euros més al mes. Martínez ha explicat que necessita el vehicle per anar a treballar i no té alternativa.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nL'economia catalana creix un 3% interanual el segon trimestre, més que la mitjana a l'Estat i la Unió Europea Agència Catalana de Notícies\r\n\r\n