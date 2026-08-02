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Resignació per la pujada del preu de la benzina amb l’inici de l’agost

Economia

  • Omplir el dipòsit és més car aquest estiu que fa un any -

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Publicat el 02 d’agost de 2026 a les 13:59

Els imports del dièsel i la gasolina 95 s’han enfilat aquest estiu 16,5 i set euros més, respectivament, en comparació amb el mateix període de l’any passat. Així ho van assenyalar fonts del Ministeri de Transició Ecològica a l'ACN. Uns preus que s'han vist afectats pel conflicte a l’Orient Mitjà i la caiguda de les ajudes del govern espanyol, i que els conductors han notat i afronten amb resignació.

És el cas de Josep Cruanyes, que aquest diumenge ha omplit el dipòsit en una de les benzineres de Barcelona, i que considera que “el mercat del petroli no s’acaba d’entendre massa” i té la sensació que en aquest període de pujades i baixades “els distribuïdors ho acaben aprofitant”.

També ha criticat aquest increment Rafael Martínez, perquè “és una despesa gran” i es tradueix, segons ha calculat, entre 60 i 100 euros més al mes. Martínez ha explicat que necessita el vehicle per anar a treballar i no té alternativa.

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