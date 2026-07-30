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El BBVA obté un benefici net de 6.051 milions d'euros durant el primer semestre, un 11,1% més que fa un any

Economia

  • Una oficina del BBVA a Sabadell -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 13:32
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 13:33

El BBVA ha obtingut un benefici net atribuït de 6.051 milions d'euros entre gener i juny, un 11,1% més que fa un any, segons els resultats publicats aquest dijous per l’entitat. En el segon trimestre del 2026, el banc va assolir un resultat atribuït de 3.062 milions, un 2,4% més que el trimestre anterior, gràcies al creixement dels ingressos recurrents, uns menors costos d'explotació i menys sanejaments crediticis.

La rendibilitat (ROTE) va ascendir fins al 22,2%, el marge d'interessos es va incrementar un 20,3% i les comissions netes un 14% interanual. El BBVA ha anunciat també el llançament d'un programa de recompra d'accions per valor de 2.000 milions d'euros que començarà amb un primer tram de 1.000 milions el 5 d'agost.

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