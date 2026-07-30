El BBVA obté un benefici net de 6.051 milions d'euros durant el primer semestre, un 11,1% més que fa un any

El BBVA ha obtingut un benefici net atribuït de 6.051 milions d'euros entre gener i juny, un 11,1% més que fa un any, segons els resultats publicats aquest dijous per l’entitat. En el segon trimestre del 2026, el banc va assolir un resultat atribuït de 3.062 milions, un 2,4% més que el trimestre anterior, gràcies al creixement dels ingressos recurrents, uns menors costos d'explotació i menys sanejaments crediticis.\r\n\r\nLa rendibilitat (ROTE) va ascendir fins al 22,2%, el marge d'interessos es va incrementar un 20,3% i les comissions netes un 14% interanual. El BBVA ha anunciat també el llançament d'un programa de recompra d'accions per valor de 2.000 milions d'euros que començarà amb un primer tram de 1.000 milions el 5 d'agost.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nCatalunya preveu un nou agost d'ocupació rècord i molta reserva d’última hora\r\n\r\n