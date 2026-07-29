Telefónica redueix les pèrdues un 75% durant el segon semestre fins als 338 milions

Telefónica ha tancat la primera meitat de l'any amb unes pèrdues de 338 milions d'euros, un 75% menys que en el mateix període de l'any passat, segons els resultats presentats aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els números vermells estan relacionats amb l'impacte de 1.001 milions per la desinversió a Xile, i la provisió de 265 milions per la reestructuració de Telefónica Alemanya.\r\n\r\nSi només es tenen en comptes les operacions continuades del grup, Telefónica ha obtingut un benefici net de 474 milions, amb unes pèrdues de 812 de les operacions discontinuades. En el semestre, Telefónica obté 16.392 milions d'euros en ingressos, un 1,7% més en taxa de canvi real. L'EBITDA ajustat és de 5.768 milions (+3,8%).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla veu «encertat» l'ajornament del finançament: «El setembre s'acabaran les excuses» Marc Orts i Cussó\r\n\r\n