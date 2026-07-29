Endesa dispara els seus beneficis un 41% durant la primera meitat del 2026

L’energètica Endesa ha obtingut un resultat net de 1.470 milions d’euros entre gener i juny del 2026, la qual cosa suposa un 41% més que durant el mateix període de l’any passat, quan va tenir un benefici de 1.041 milions d’euros, segons ha informat la companyia aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).\r\n\r\nEl resultat brut d’explotació (Ebitda) de la companyia també repunta un 19,5%, fins als 3.240 milions d’euros. Pel que fa a la facturació, l’energètica ha ingressat 10.995 milions d’euros entre gener i juny, un 1,1% més en comparació amb els 10.880 milions de l’any passat.\r\n\r\nLa producció energètica total d’Endesa entre gener i juny en territori peninsular ha sigut de 32.708 GWh, un 8,5% més que els 30.136 GWh del primer semestre de l’any passat. En canvi, la capacitat instal·lada neta de la companyia s’ha mantingut en 22.744 MW, amb una lleugera pujada del 0,57% interanual gràcies a 128 MW de renovables que ha introduït en territori peninsular.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nEndesa anuncia un pla inversor rècord de 10.600 milions després de guanyar un 18% més el 2025\r\n\r\n