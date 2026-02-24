Endesa anuncia un pla inversor rècord de 10.600 milions després de guanyar un 18% més el 2025

Endesa va tancar el 2025 amb un benefici ordinari net de 2.351 milions d’euros, el que representa un 18% més que l’any anterior i suposa superar la part alta de les seves previsions. Segons ha informat en un comunicat, el resultat brut d’explotació (Ebitda) es va situar en els 5.756 milions, amb un increment del 9%.
En paral·lel, la companyia ha presentat l’actualització del seu pla estratègic per al període 2026-2028, que eleva la inversió fins als 10.600 milions d’euros, un 10% més que el programa anterior. El programa destinarà el 50% del capital a la xarxa de distribució, i la companyia té la previsió de continuar incrementant la retribució a l’accionista.
La companyia va invertir 3.200 milions el 2025, un 55% més interanual, dels quals el 77% es van destinar a xarxes i renovables. Durant l’exercici, tots els negocis van incrementar la seva contribució a l’Ebitda excepte la generació renovable, afectada per menors volums i preus de l’eòlica i la solar.
La companyia va generar un flux de caixa lliure de 4.100 milions d’euros, 500 milions més que el 2024, cosa que li va permetre finançar inversions, dividend (1.500 milions) i la recompra d’accions (525 milions) mantenint la ràtio d’endeutament en 1,8 vegades. Fruit dels resultats del 2025, Endesa proposarà a la pròxima junta d’accionistes elevar el dividend fins als 1,58 euros per acció, un 20% més que l’any anterior.
Previsions
En els tres pròxims anys, la companyia estima assolir un Ebitda d’entre 6.200 i 6.500 milions el 2028 i un benefici net ordinari d’entre 2.500 i 2.600 milions, amb un creixement mitjà anual del 4%. En concret, la companyia preveu que prop del 85% de l’Ebitda dels pròxims tres anys provingui de negocis regulats o ja contractats, fet que li dona “visibilitat” sobre el retorn de les inversions.