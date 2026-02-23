Barcelona celebra el 20è aniversari del Mobile World Congress a Barcelona amb una mostra itinerant

Barcelona celebra el 20è aniversari de l’aterrada del Mobile World Congress a Barcelona amb la mostra "Espai Connecta", que recorrerà els deu districtes de la ciutat fins al 20 de març amb activitats participatives, tallers, visites sobre innovació i transformació digital. L’exposició vol mostrar com la innovació ha millorat la vida quotidiana de la ciutat. En l’acte d’inauguració de la mostra al Centre Cívic Convent de Sant Agustí l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha destacat la transformació que ha viscut la ciutat en aquestes dues dècades i ha dit que el repte ara és no restar “neutre” davant de les plataformes tecnològiques que “no tenen altre interès que acumular riquesa i poder al preu que sigui”.\r\n\r\nEn la presentació de l’exposició, l’alcalde ha subratllat que les decisions que es van prendre fa 20 anys han permès que la capital catalana sigui un dels hubs tecnològics “més importants d’Europa” dues dècades després. L’alcalde ha reivindicat que aquesta aposta també passa per “uns valors, una visió del món” sobre l’humanisme tecnològic, que posa les persones “al centre de la innovació”. En aquest sentit, ha recordat que Barcelona està preparant una política pública sobre l’ús de la intel·ligència artificial que serà pionera en l’àmbit municipal.\r\n