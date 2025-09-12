Israel crida a «boicotejar» el Mobile World Congress després de les acusacions de Pedro Sánchez

L'Estat d'Israel ha decidit "boicotejar" el Mobile World Congress de Barcelona (MWC) i ha cridat cancel·lar totes les preparacions que les empreses i el govern israelià poguessin estar duent a terme de cara a l'edició que es viurà a Barcelona el mes de març del 2026.
L'ordre l'ha donat el ministre de Comunicacions, Shlomo Karhi, en resposta al discurs del president de l'estat espanyol Pedro Sánchez que va fer el passat dilluns a primera hora condemnat el "genocidi" que estava perpetrant Israel sobre la comunitat palestina. En el mateix parlament del president espanyol va anunciar les mesures que s'aplicarien per tal d'aturar la massacre, com l'embargament d'armes i la prohibició d'entrada a persones relacionades amb el genocidi.
Així mateix, la promulgació d'Israel en contra del MWC, arriba després que l'Ajuntament de Barcelona trenqués relacions amb l'estat jueu i el posterior veto a Collboni d'entrar al territori. La ruptura diplomàtica de Barcelona amb Tel-Aviv incloïa la prohibició d'introduir "pavellons d'Israel" i empreses armamentístiques a la Fira de Barcelona. Com també mantenir i crear contractacions públiques amb empreses que figuressin al llistat de l'ONU com a relacionades amb el genocidi. Un clar exemple fou el veto a l'empresa Alstom al concurs per comprar combois pel Metro de Barcelona.
Tot això s'ha llegit des de la presidència de l'estat israelià com una "sèrie de passes antisemites i un suport sistemàtic a Hamàs", així ho ha expressat el ministre Karhi en una carta. Per altra banda, també s'ha aprofitat per assenyalar que les acusacions de genocidi són "falses" i ha mostrat el seu rebuig a la "intenció de reconèixer l'estat terrorista de Palestina en el cor d'Israel".
Veto a Collboni, primer avís
Va succeir a finals d'agost quan el batlle de la capital catalana havia d'arribar a Tel-Aviv, però l'autoritat d'immigració i el Ministeri d'Interior israelià li van denegar l'entrada. Collboni tenia planificat visitar Palestina convidat pels alcaldes de Betlem i Ramal·lah, i mitjans locals apunten que el veto es produeix després de "diferents declaracions de l'alcalde contra Israel".
En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona va explicar que tot i que la sol·licitud de l'alcalde i de la resta de la comitiva havien estat inicialment aprovades, el govern israelià va denegar "a última hora i sense cap justificació" el permís a Collboni, però no el de la resta de la delegació. Segons el consistori, l'objectiu de la visita era conèixer sobre el terreny els diferents projectes de cooperació desenvolupats amb el suport de l'Ajuntament en un moment de màxima tensió a la zona.