Qui cobri pensió d'atur no haurà de fer la declaració de la renda el 2026

Les persones que rebin prestacions d’atur no hauran de presentar la declaració de la renda l’any vinent, tal com ha indicat el govern espanyol en un decret llei publicat aquest dimecres al BOE en el qual també s’inclouen altres mesures com l’increment de les pensions.
Aquestes mesures, que s’hauran de validar al Congrés a principis de 2026, inclouen un punt que especifica que s’acorda la supressió de l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF als aturats “atès que el seu abast actual no suposa només una obligació formal”.
Des del govern apunten que, d’ençà que es va començar a exigir la declaració de la renda, s’ha observat que la mesura “no ha resultat adequada”, fet que justifica la seva supressió l’any 2026.
La mesura forma part del paquet social que l'executiu espanyol tirarà endavant al gener, després que el Congrés l'aprovi, i que també inclou l'abonament únic de transport públic i la pujada de les pensions. A més, l'escut social preveu la prohibició de desnonaments sense alternativa habitacional per a les famílies vulnerables, la prohibició de talls de subministraments bàsics (llum, aigua i gas) i la pròrroga del bo social elèctric.
L'executiu també hi afegeix la congelació de les quotes d'autònoms i ajudes a aquells afectats pels incendis o la dana, així com la pujada de les pensions contributives que se situarà al voltant del 2,7%, l'equivalent a 572 euros anuals més pels jubilats, i afectarà 9,4 milions de persones -. "Si els preus pugen, les pensions també ho faran", ha assegurat Saiz. Així mateix, les pensions mínimes creixeran entre el 7% i l'11,4%, mentre les pensions no contributives i l'ingrés mínim vital (IMV) es revaloren un 11,4%.