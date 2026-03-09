L'avís d'un advocat laboralista sobre els retards a la feina: «Així serà més difícil que t'acomiadin»

De lleis hi ha un piló, com també les diferents maneres d'interpretar-les. Sovint els tecnicismes i la literatura de les lleis fa que sonin enrevessades i no es mostri interès per aquelles que no ens impliquen. Tot i això, és molt important ser conscient d'algunes d'aquestes perquè moltes donen pas a actuar d'una manera o altra i conèixer-les aporta beneficis.
En aquest sentit, amb la finalitat d'apropar els coneixements del dret, Juan Manuel Lorente publica diferents continguts perquè els seus seguidors coneguin detalls de la llei que els pot aportar beneficis. Concretament, Lorente és advocat laboralista i la seva majoria de vídeos tracten sobre aquesta faceta del dret.
En un dels seus darrers vídeos explica una cosa sorprenent: "Com més tard arribis a la feina, més difícil serà per l'empresa acomiadar-te". L'advocat explica que en cas d'arribar cada dia 5, 10 o 15 minuts tard i l'empresa no et diu res, vol dir que t'ho està permetent: "Si arribes i fitxes amb l'hora real, l'empresa t'ho tolera".
Vet aquí el quid de l'assumpte. Si després de mesos i mesos arribant tard et trobes una carta d'acomiadament on l'empresa justifica que el motiu de l'acomiadament són les faltes de puntualitat, tens les de guanyar. "L'empresa no et pot fer fora pel que t'ha permès fer durant anys i anys. Es diu 'tolerància empresarial'", diu Lorente.
"Si no t'han sancionat amb anterioritat per aquest motiu, no poden acomiadar-te per això. Vol dir que ho toleren", sentencia l'advocat. Així doncs, en cas que aquesta sigui el motiu, el treballador tindrà dret a rebre una compensació per l'acomiadament improcedent i hauran de pagar tota la liquidació.
Els abusos laborals més comuns
En primer lloc, l'obligació d'estar disponible quan en l'horari laboral no hi consta és il·legal. En aquest cas, en le vídeo es fa una escenificació entre un cap i l'empleat: el cap justifiqui que hi ha hagut una emergència i necessita l'ajuda del treballador. L'empleat li pregunta si li paga guàrdies o disponibilitat, i davant la negativa del cap, ell exposa que no té l'obligació d'anar-hi. "Si la teva empresa no et paga un complement de guàrdia, són hores extres i aquestes són voluntàries", explica.
Obligar-te a contestar missatges de telèfon o de correu fora de l'horari laboral és il·legal. "Tens dreta la desconnexió digital", exclama l'advocat. A més, assenyala que els grups de whatsapp normalment es fan sense consentiment i que "no és un mecanisme vàlid de notificació". "Hauries de tenir un mòbil d'empresa i només mirar-lo en horari laboral", si no, no és vàlid, especifica l'expert.
Canvis d'horari i vacances
Canviar l'horari d'un dia per l'altra està prohibit, com a mínim t'ho han de dir amb cinc dies d'antelació. A més en relació amb els horaris i les vacances, Ignacio de la Calzada, un altre advocat, assenyala que "és il·legal que et donin vacances d'un dia per l'altre. T'han d'avisar amb dos mesos d'antelació", assegura.