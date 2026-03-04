Oportunitat laboral en un entorn únic: busquen treballadors en un dels santuaris més icònics de Catalunya

La idea d'anar a viure a la muntanya i treballar enmig de la naturalesa és recurrent entre la gent que està farta del ritme de vida de la ciutat o que busca un canvi en la seva vida. Doncs aquest somni és, justament, el que ofereixen Santi i Marina amb el seu projecte La Capelleta de l'Ermità al Santuari de Bellmunt, a Osona.
Aquest indret únic i espectacular del terme municipal de Sant Pere de Torelló situat a 1.246 metres d’altitud, està construït sobre la roca, on s'ubica una ermita del segle XIII que conté la imatge de la Mare de Déu de Bellmunt i que es pot visitar de dijous a diumenge, dia en què se celebra la missa. Abans hi havia el Castell de Sa Reganyada, des del qual es podia gaudir de les vistes de la Plana de Vic, els Pirineus, la Vall del Ges i el Bisaura.
Tot plegat, és el que ha convertit el santuari en un lloc especial: la seva ubicació, la tranquil·litat de la natura, les vistes, el manteniment per part de l’Associació d’Amics de Bellmunt, l'accessibilitat i, des de fa deu anys, el projecte d'allotjament i restaurant que van iniciar Santi i Marina.
Hostatgeria i restaurant
A diferència de l'ús que es fa dels llocs semblants al Santuari de Bellmunt, que es converteixen en hostals i hotels per al turisme natural, la idea de sostenibilitat del Santi i la Marina ha mantingut l'espai oferint hostatge amb una experiència senzilla i autèntica, centrada en la natura i el silenci, més que no pas en el luxe convencional.
A més, també tenen el restaurant La Prodigiosa, on aposten pel producte de proximitat i prioritzen aliments de qualitat, de temporada i majoritàriament ecològics. Amb una cuina mediterrània, les seves especialitats són els arrossos valencians, les carns a la brasa i les coques al forn. També ofereixen embotits d’Osona i formatges artesans catalans.
Gran varietat d'activitats al voltant
A causa de la seva ubicació en plena natura, el santuari ofereix gran diversitat d'activitats per fer a l'aire lliure, des de caminades pel bosc i les muntanyes que l'envolten, fins a visites a miradors pròxims o als salts d'aigua en què es pot fer un pícnic inoblidable.
Una oferta de treball única
Fins al dia d'avui ha estat la parella, junt amb petits equips de persones que els han ajudat a mantenir la proposta del bar-restaurant i l’hostatgeria, els que han gestionat el santuari des d'una perspectiva sostenible, tant en l'àmbit ambiental, com en el social i l'econòmic. Ara, però, busquen dues persones que s'uneixin al seu projecte, és a dir, que es traslladin a viure en aquest entorn rural i estiguin disposades a fer seu aquest treball.
Per això busquen persones versàtils i disposades a començar aquest canvi de vida, amb capacitat d’aprenentatge i compromís per formar part del projecte que van començar el Santi i la Marina fa deu anys. Les persones interessades podeu escriure un correu electrònic a info@santuaridebellmunt.com per enviar el seu perfil i posar-se en contacte amb el Santi i la Marina.