Carla Dinarès (CUP Vic) deixa l'acta de regidora: «Aquesta ciutat és una de les coses que més estimo del món»

No estem acostumats al fet que una sessió plenària sigui emotiva, ni tampoc que sigui un espai on lloar els adversaris polítics, però hi ha ocasions que s'ho valen. Això és el que ha passat al ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de març, en el marc del qual la regidora i portaveu de la CUP, Carla Dinarès, ha renunciat oficialment a l'acta de regidora, tal com anunciava la formació anticapitalista fa unes setmanes.
Emocionada, Dinarès ha explicat que, després de gairebé set anys exercint el càrrec, "el got s'ha anat omplint fins que, al final, s'ha vessat". Amb tot, ha remarcat que plega "per continuar-hi sent" i perquè "m'ho dec a mi i a la meva gent": "La balança s'ha decantat cap a l'altra banda", ha dit.
La fins ara portaveu de la CUP Vic ha volgut explicar-se i ha defensat que "sempre he procurat fer de pont, actuar com a portaveu de lluites i moviments veïnals, dels criteris i les bases cupaires i, per sobre de tot, de l'interès públic i el benestar social de totes les persones".
"Aquesta ciutat i la seva gent és una de les coses que més estimo d'aquest món", ha dit. Al mateix temps, ha fet palès que "fer oposició no és gens fàcil, és una tasca tan necessària com invisibilitzada", un desgast que "et pren molta energia i t'acaba la paciència".
En un discurs de comiat emotiu, Dinarès ha insistit que continuarà treballant "per cuidar la ciutat, però des d'altres espais" i ha animat a la resta de grups que configuren el consistori vigatà a "segui lluitant perquè a Vic hi pugui viure tothom dignament".
La cupaire també ha volgut reconèixer la feina del personal de l'Ajuntament i ha dit que "si la ciutat funciona és gràcies a totes elles". "M'enduc moltes coses d'aquí dins i, quan surti per la porta, deixaré les dolentes i m'enduré només les bones", ha manifestat.
Dinarès ha posat punt final a gairebé set anys com a regidora de la CUP Vic destacant que "ha estat una etapa molt gratificant": "Compteu amb mi, sabeu on trobar-me i sempre hi seré", ha conclòs.
Carla Dinarès va entrar al consistori vigatà l'any 2019 com a regidora, quan anava de número tres a la llista de la CUP en els comicis d'aquell mateix any. Va repetir el 2023, en aquella ocasió, com a cap de llista de la candidatura cupaire.
Arnau Comajoan, nou regidor de la CUP al consistori vigatà
Arnau Comajoan, número cinc a la llista de la CUP Vic a les eleccions municipals del 2023, és l'escollit per a substituir a Carla Dinarès en el càrrec de regidora.
Comajoan és enginyer civil, especialitzat en mobilitat. Va iniciar la seva militància a l'Esquerra Independentista d'Osona fa 13 anys i participa activament en el moviment ecologista. Des de la formació anticapitalista destaquen que, durant els darrers anys, ha participat en les dinàmiques de la CUP a la ciutat, fet que permetrà que el relleu es faci "amb totes les garanties".
"Perdem una gran regidora"
Els portaveus dels diferents grups polítics que configuren l'Ajuntament de Vic han dirigit unes paraules a Dinarès pel seu comiat. Visiblement emocionada, Maria Balasch (ERC) ha posat de manifest que la ciutat perd "una gran regidora". A títol personal, la republicana ha dit que "no m'havia passat mai trobar-me amb una companya de consistori amb qui el tracte anés molt més enllà de la feina, amb qui la relació fos tan humana, franca i sincera": "La Carla és sinònim de transparència, coherència i compromís, una dona treballadora, valenta i profundament implicada amb la seva ciutat".
Des del PSC, Josep Pou ha destacat que "a nivell polític tenim distàncies", però "sovint hem pogut trobar punts d'acord, i això, és el que hauríem de fer els 21 regidors del consistori".
Per la seva banda, el portaveu de Vic En Comú Podem, Arnau Martí, ha destacat que "sempre he tingut una alta estima per la feina que fas", tot afegint que "si una cosa s'ha demostrat en els anys que hem coincidit és que hi ha hagut criteri, rigor, lideratge, sensibilitat i valentia". Martí també ha fet una gran valoració de la feina de la CUP al consistori vigatà de la mà de Dinarès, a qui ha recordat que "només ens ha quedat una cosa per fer: governar".
Xavier Farrés (Ara Vic) ha subratllat "l'esforç" que ha dedicat la fins ara portaveu cupaire a la ciutat, a qui ha dit que "has estat una política molt brillant".
L'alcalde de Vic, Albert Castells (Junts), també s'ha sumat als elogis a Dinarès: "T'he vist emocionada moltes vegades, i ho vull posar en valor perquè demostra la teva estima i entrega a la ciutat". El batlle ha recordat un moment concret del present mandat, el dia de la inauguració de les Adoberies -"Allà et vas emocionar-, ha dit-: "Són molts anys de lluites en els moviments socials i veïnals, això demostra sense cap dubte la teva dedicació i estima per Vic".
La nota discordant l'ha donada el portaveu de Som Identitaris, Josep Anglada. "No ploraré i no ens sap greu que deixi de ser regidora d'aquest consistori, aquest ajuntament guanya amb democràcia". Un cop acabada la seva intervenció, part del públic assistent al ple ha esclatat a crits d'"Anglada fora!".