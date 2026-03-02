Ja no se’n parla gaire, però quaranta dies després de l’accident mortal de Gelida la situació de la xarxa de Rodalies continua sent crítica. Aquesta setmana, per exemple, els trams amb limitació de velocitat han assolit un nou rècord amb un total de 225. Amb la reobertura parcial de l’R8 a mitjan setmana passada, l’R3 s’ha convertit en l’única línia totalment tallada i sense una previsió clara de reobertura. L’autèntic aneguet lleig de Rodalies.
Una o dues setmanes més
La plataforma Perquè no ens fotin el tren fa setmanes que clama en el desert per posar sobre la taula la situació de la línia R3. Amb el tram entre Barcelona i la Garriga tallat des de l’octubre per les obres de desdoblament -el termini és de 16 mesos-, ni Renfe ni Adif han tingut massa pressa en reobrir la resta de la línia que uneix el nord del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
Des de fa quaranta dies, tot el servei es presta per carretera amb autobusos. Això sí, no fan el trajecte complet sinó que hi ha autobusos que cobreixen els trams entre Vic i Barcelona i altres que ho fan a la part nord.
Al llarg d’aquest mes i mig, la plataforma s’ha reunit diverses vegades amb el Departament de Territori. Segons explica el seu portaveu Marc Janeras, ja se’ls ha comunicat fins a quatre possibles dates de reobertura del tram central, és a dir, de la Garriga fins al Ripollès. La darrera reunió, on es va descartar recuperar el servei ferroviari aquest dilluns 2 de març, es va apuntar que podria ser la setmana vinent o la següent. “Ara mateix no hi ha una previsió clara”, admet. De fet, fonts d’Adif i de Territori consultades per Nació també eviten donar una data sobre la reobertura.
Avançar obres als túnels que comuniquen el Ripollès i la Cerdanya
La reobertura de l’R3, si s’acaba produint, no queda clar fins on serà. Malgrat que el més probable és fins a Ripoll, en algunes reunions s’havia comentat que fos fins a Campdevànol. “Ens estranya perquè és una estació que ara mateix només té una via en funcionament”, explica Janeras a Nació. Des de la plataforma, en canvi, s’aposta perquè sigui fins a Ribes de Freser, per donar cobertura a bona part de la comarca i permetre l’enllaç amb el cremallera de Núria.
Més amunt, en canvi, la línia es mantindrà tancada almenys dos mesos més. “És una llàstima, ja que és dels pocs trams de la xarxa on anar amb tren és més ràpid que en cotxe perquè t’estalvies la collada de Toses”, argumenta el portaveu de la plataforma. Això sí, en aquest cas, mantenir el tancament -durant setmanes va estar plena de neu i sense màquina per treure-la- permetrà avançar unes obres previstes per al 2027 als túnels de Toses i Ribes de Freser, un fet que confirmen fonts d’Adif.
Concretament, es tracta de "reparar patologies estructurals" i està previst una neteja amb aigua a pressió, sanejaments, consolidació del terreny, impermeabilitazció i canalització de filtracions, entre altres. Es dona la circumstància que el 2021 es van executar unes obres de remodelació integral del túnel de Toses per valor de quasi 10 milions d'euros.
Totes les línies de Rodalies amb afectacions
Més enllà de l’R3, la majoria de les línies encara tenen trams tallats totalment o amb serveis de llançadora. Aquesta és la situació aquest dilluns 2 de març:
Trams tallats
- 🔴 R3: la Garriga-la Tor de Carol (no funciona la línia sencera)
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions