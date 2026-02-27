Rècord de trams amb limitacions de velocitat

La xarxa ferroviària catalana tindrà 225 limitacions temporals de velocitat la setmana que ve, segons es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat que elabora Adif i al qual ha tingut accés l'ACN. Són cinc trams més dels que hi ha hagut aquesta setmana, si bé no representaran canvis significatius per als usuaris. Els quilòmetres de vies afectats seran 180, 28 menys que aquesta setmana, ja que ha desaparegut de la llista un tram de quasi 32 quilòmetres entre Móra la Nova i Reus, si bé en aquest segment de l'R15 hi continua havent nombroses restriccions.
Tot i que en el còmput total hi ha cinc trams més respecte la setmana anterior (de 220 a 225), Adif ha afegit 12 trams nous amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) a la llista. Principalment això passa perquè en alguns segments s'han fet obres que han fet que la limitació se suprimeixi, però per altra banda s'han afegit noves LTV en detectar-se noves patologies.
A banda dels tres trams mencionats a l'R1 i RG1 entre Maçanet-Massanes i Blanes, també se n'han afegit dos entre Mollerussa i Calaf, a l'RL4. Un d'aquests, entre Cervera i Calaf, és de 6,7 quilòmetres i limita la circulació dels trens als 50 km/h.
Per demarcacions, Barcelona és la que més trams amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) acumularà a partir de dilluns, amb 103. La segueix Tarragona, amb 73. D'aquests, 40 són entre Riba-roja d'Ebre i Sant Vicenç de Calders, si bé en el tram entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders hi ha en marxa uns treballs de millora a les vies i al túnel de Roda de Berà que el dificulten l'operativitat. Per la seva banda, Girona tornarà a tenir-ne 33 com ja fa unes setmanes, mentre que Lleida puja dels catorze als setze.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres.
Entrarà en vigor dilluns que ve però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.
Fa uns dies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que el conjunt de la xarxa estaria "pràcticament" operativa per aquestes dates i que a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que s'anirien retirant "progressivament". Algunes de les restriccions porten vigents des de fa anys.