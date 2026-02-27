Desconvocada la vaga a FGC coincidint amb el MWC

El sindicat de maquinistes Semaf ha desconvocat les jornades de vaga previstes als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per als dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb el saló de tecnologia mòbil MWC. L'empresa ja ha anunciat que les línies Barcelona-Vallès operaran amb el seu "servei habitual", mentre que, amb motiu del congrés, a la línia Llobregat-Anoia hi haurà un reforç del servei entre el dilluns 2 i dijous 5.
El dispositiu de reforç permetrà incrementar durant aquests quatre dies les circulacions i la capacitat dels trens de la línia Llobregat-Anoia, amb l’objectiu d’absorbir l’augment de la demanda per arribar a Fira Gran Via. CCOO ja havia desconvocat la vaga aquest dijous, i només quedava el sindicat minoritari que ja havia fet dues aturades aquesta setmana.
L’operatiu de reforç que ha dissenyat FGC consistirà principalment en un increment de les circulacions de trens a la línia L8 entre plaça Espanya i l'estació d'Europa | Fira, que serveix d'accés a Fira Gran Via. En total, s'incrementarà el trajecte fins a l'estació de Molí Nou Ciutat Cooperativa en 30 circulacions diàries.
L'operador també doblarà la capacitat dels combois de tres a sis cotxes i redissenyarà la mobilitat als vestíbuls de les estacions de Pl. Espanya i Europa | Fira. Durant els dies de celebració del saló tecnològic, també hi haurà un reforç en l'atenció al client amb més personal, senyalització, megafonia específica i xarxes socials.
FGC vol "facilitar" la mobilitat de congressistes i de clients habituals per mantenir la "màxima capacitat" als trens amb 8.000 persones per hora. L'operatiu, com han informat des de la companyia, donarà servei al màxim nombre de clients, "garantint" en tot moment la "fluïdesa, la seguretat i el confort" dels usuaris.