El consorci d'inversions es posa en marxa en paral·lel als pressupostos

ERC ha registrat aquest divendres al Congrés el consorci d'inversions, l'eina que hauria de permetre a la Generalitat gestionar i executar les inversions, sobretot en infraestructures com Rodalies. La proposició de llei l'ha presentada en solitari el grup republicà, però fa dies que hi ha un "acord polític" amb el Ministeri de Transports perquè tiri endavant, però necessitarà una majoria a la cambra espanyola que, com és habitual, costarà de lligar. La mesura es posa en marxa en paral·lel als pressupostos, que arriben avui al Parlament.
Segons han explicat els republicans en un comunicat, l'instrument vol "garantir el control i l'execució real de les inversions després d'anys de baixa execució pressupostària i incidències en infraestructures clau com Rodalies". Es tracta d'un consorci paritari entre l'Estat i la Generalitat i que tindrà una durada indefinida. Haurà d'elaborar un pla pluriennal d'inversions, fer el seguiment i control de l'execució, coordinar els ens estatals inversors i impulsar mesures correctores quan els terminis o nivells d'execució no siguin els acordats.
La llei preveu la creació d'una nova empresa mixta. Serà la Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya, participada per les dues administracions, però amb majoria del sector públic estatal, que actuarà com a "instrument executiu" per redactar projectes i executar obres, per encàrrec de l'Estat, les entitats competents o el mateix Consorci. D'aquetsa manera, diu ERC, es podrà "superar la lentitud administrativa i la manca d'agilitat" en alguns dels projectes estratègics.
El finançament tant del consorci com de l'empresa dependran de l'Estat i la llei fixa un termini màxim de nou mesos des de l'entrada en vigor perquè es constitueixi el consorci, que haurà de començar a operar l'1 de gener de 2027. Pel que fa a l'empresa, es donen dotze mesos addicionals per crear-la. "La iniciativa vol establir mecanismes efectius de planificació, supervisió i rendició de comptes per evitar que les inversions a Catalunya continuïn condicionades per decisions allunyades i incompliments reiterats", reblen els republicans.
El consorci ha guanyat pes en les darreres setmanes. ERC va decidir retirar la proposició de llei sobre l'IRPF -condemnada al fracàs- per guanyar espai per presentar la del consorci, aprofitant la crisi de Rodalies i una certa predisposició del Ministeri de Transports i del Ministeri d'Hisenda. De tota manera, els republicans avisen que el consorci no és a canvi de l'IRPF, i que sense gestos en la recaptació dels impostos no hi haurà pressupostos a Catalunya. De moment, l'intent d'accelerar les inversions a Catalunya ha començat el periple al Congrés el paral·lel als comptes catalans.