Junts exigeix que l'Estat pagui el que deu a Catalunya i crítica el consorci d'inversions d'ERC

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat el Consorci d'Inversions que ha pactat ERC amb PSC i PSOE. Durant la seva intervenció en obert als mitjans en el Consell Nacional d'aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú, Turull ha exigit que l'Estat ha de pagar "directament" tot el que deu a Catalunya, sense crear "més organismes ni empreses mixtes".
El número dos de Junts ha reclamat així "sentit d'estat i lideratge" al Govern de Salvador Illa, a qui ha tornat a acusar de "manca d'ambició". De fet, Turull ha assegurat que el lideratge del president de la Generalitat "continua de baixa", després del seu retorn a la feina, aquesta setmana. L'informe de gestió de Turull s'ha aprovat pel Consell Nacional del partit amb un 99,12% dels vots.
Turull ha assegurat que a Catalunya no li cal "cap consorci" d'inversions, sinó que l'Estat pagui "directament" tot el que no ha complert amb la Generalitat. Des de Vilanova i la Geltrú, el secretari general de Junts ha insistit que aquests organismes "intermedis" i les empreses mixtes -en referència a Rodalies- només "confonen i escampen responsabilitats". "I aquí ningú no assumeix cap lideratge", ha lamentat.
En aquesta línia, Turull ha reclamat a Illa "sentit d'estat", i que exigeixi al president espanyol, Pedro Sánchez, una transferència directa de tot el que no s'hagi executat amb Catalunya. L'exconseller ha repetit que cal "plantar-se a Madrid" per reivindicar el que mereix el país, i rebutjar també el "traspàs fake" de Rodalies.
Un Govern "sense lideratge"
Turull, des del Consell Nacional del partit, ha aprofitat per criticar que es pugui acordar un nou model de finançament sense conèixer abans les balances fiscals. Així mateix, ha resumit que Catalunya té "tantes necessitats" que no es pot permetre "més resignació" ni "manca d'ambició" per part del Govern d'Illa, a qui ha acusat de no tenir "ni ambició, ni veu pròpia ni lideratge".
Ha advertit d'aquesta manera que Illa no ha fet pas "cap autocrítica", tot i el marc de vagues i protestes dels àmbits sanitari, educatiu, pagesia i dels usuaris de Rodalies les darreres setmanes. Turull ha subratllat que el president prefereix evitar crisis al PSOE i a la Moncloa que no pas a Catalunya.
Llei contra la multireincidència
Davant dels consellers i conselleres nacionals del partit, Turull ha situat Junts com "l'única alternativa" a tanta "resignació i conformisme". El secretari general dels nacionalistes ha asseverat que la formació que presideix Carles Puigdemont ja ofereix "solucions reals".
Així, ha posat d'exemple l'aprovació al Congrés de la llei que va impulsar Junts contra la multireincidència, i que "posa fi a la impunitat". Junts ha defensat que la normativa permetrà atacar "de soca-rel" un dels "principals problemes" de la societat, i oferir eines als ajuntaments per "poder actuar".