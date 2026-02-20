Els Comuns juguen un rol decisiu a Catalunya i Espanya. Condicionen de ple les polítiques de Salvador Illa -qui li havia de dir al president que limitaria la compra especulativa de pisos- i formen part del govern espanyol. La negociació pressupostària, tancada amb èxit aquest dijous, ha transitat en paral·lel a la refundació de Sumar, que se solemnitza aquest dissabte en un acte a Madrid. Un nom important en aquest àmbit és el de Candela López (Lomas de Zamora, Argentina, 1985), coordinadora nacional de Catalunya en Comú, que en aquesta entrevista a Nació explica la necessitat d'oferir propostes que engresquin de nou els votants d'esquerres davant l'amenaça d'un govern de PP i Vox. López també analitza l'encaix que pot tenir la seva proposta amb la que fa dies que planteja Gabriel Rufián, i obre la porta a explorar aliances d'esquerres als municipis, sobretot si permeten maximitzar resultats i posar-ho més difícil a l'extrema dreta.
Per què cal rellançar Sumar?
La ciutadania que ens demana que ens moguem, està molt preocupada pel moment polític que vivim davant el creixement de l'extrema dreta. Tenim exemples molt concrets del que suposaria això: veiem el que està fent Trump contra les persones migrades o contra les persones LGTBI als Estats Units. També el que està fent Milei a l'Argentina, aquesta modificació de la reforma laboral, amb jornades de 12 hores. En aquest context, la gent ens demana que fem alguna cosa per frenar-ho i per guanyar força. Crèiem que era important treballar una aliança sòlida, una aliança que es veiés competitiva, que també donés fiabilitat a la gent. Fa gairebé un any que les forces polítiques que estem al govern vam decidir que era un bon moment per començar a treballar una nova manera de funcionar. Ens vam presentar el 2023 sota el paraigua de Sumar, amb moltes forces polítiques i això va donar molt rèdit polític. A Catalunya vam quedar com a segona força.
Però en aquesta legislatura hi ha hagut canvis importants, com el divorci amb Podem.
Amb el temps han anat canviant les dinàmiques de funcionament. Sumar va decidir deixar de ser un paraigua i va passar a ser un partit, i això ens va obligar a reorganitzar-nos i a funcionar d'una manera més horitzontal, i és el que nosaltres hem fet. Hem treballat aquestes confiances, hem treballat aquesta nova governança de l'espai, que passa perquè totes les forces polítiques tinguem un mateix pes. Els Comuns, per exemple, sempre hem estat treballant amb una força tractora estatal. Nosaltres sempre hem cregut, sent una força catalana, que era important que hi hagués un referent estatal fort. Nosaltres ara som un actor principal d'aquestes quatre forces polítiques que estem construint aquesta nova aliança, que no volem que es quedi aquí i volem que creixi i sumi molta més gent.
La política ja sabem com funciona i tot això necessita una cara visible. Qui ho liderarà?
Primer hem volgut decidir com aquestes quatre forces polítiques havíem de treballar, amb una visió d'arrelament territorial. Quan pensem a liderar, liderar des d'on? Des de Madrid o liderar des de cada territori? És a dir, podem pensar en lideratges més corals, amb persones referents a cadascun dels territoris que també demostrin que en realitat som una força plurinacional de veritat i que tenim forces com Més Madrid o els Comuns amb pes territorial. És important que coneguem des de prop aquesta realitat. Per tant, a partir d'aquesta nova aliança, entenem que els debats s'han d'anar fent a poc a poc. Volem que aquesta aliança creixi i els debats els hem d'anar donant a mesura que les diferents forces polítiques es vagin incorporant en aquesta aliança. Arribarà el moment de parlar dels lideratges, arribarà el moment de parlar del nom de la candidatura, però entenem que hem d'anar pas a pas.
"Yolanda Díaz és el major actiu polític que tenim, però ara hem de redefinir l'espai"
El lideratge de Yolanda Díaz està esgotat?
Coincidim amb ella que ara és el moment que les forces polítiques prenguin la iniciativa, que tracem aquest full de ruta. La Yolanda és un dels valors polítics més importants del nostre espai. És la nostra gran vicepresidenta, és la que ha aconseguit grans fites com la reforma laboral, la pujada del salari mínim interprofessional. És l'actiu polític més gran que tenim com a espai. Però també, llegint el moment, el que nosaltres entenem és que ara hem de redefinir aquest espai, hem d'enfortir aquest espai, i una manera de fer-ho és agafant aquest protagonisme des de les forces polítiques, traçant aquest full de ruta i, de manera compartida, anar veient quan toca parlar de cada cosa.
I Ada Colau, què? Ho podria liderar?
Ella va prendre una decisió personal de fer un pas al costat i ho hem de respectar. Evidentment, ens segueix de prop i, evidentment, estem en contacte constant amb ella. L'Ada té aquesta capacitat de connectar amb aquest moment polític i també té aquest coneixement per poder dir a la gent com hem de donar resposta a la situació actual. I això, evidentment, l'està situant aquests dies més en el centre mediàtic. També ella està fent aquest paper, amb més presència als mitjans de comunicació i, per nosaltres, com dic, és un gran lideratge i ens segueix de prop. Encantats que ens faci aquest acompanyament.
Diuen que l'aliança ha de créixer. Seria amb partits com Compromís o la Chunta? Per què no se'ls ha integrat des del principi? Per què un nucli reduït fa el primer pas i després ho obre a la resta?
Volíem consolidar aquesta aliança dels partits polítics que estem al govern però des del primer moment hem informat i compartit l'estratègia amb totes aquestes forces polítiques. Hem parlat amb els companys de MÉS, de Compromís, de la Chunta. Però també amb tots els que ens vam presentar el 2023, per exemple, amb Podem. Hem decidit de manera conjunta que hem de respectar els moments d'aquestes organitzacions. La Chunta ve d'un procés electoral, Compromís també té les seves prioritats en la confrontació amb el Partit Popular a la Comunitat Valenciana. Entenem que ara mateix aquestes organitzacions estan prioritzant les seves realitats i ho respectem, però sí que creiem que és important que ens vagin acompanyant. Nosaltres fem el primer pas, però no és un projecte tancat. Tenim voluntat de construir conjuntament aquest projecte des del respecte i la generositat que és l'única manera que poden funcionar.
Podem no sembla que s'hi vulgui integrar. Sense ells, l'aliança ja neix coixa?
No descartem en cap cas que això pugui arribar a passar. Tots hem llegit el moment polític i ens obliga a buscar fórmules d'enfortiment d'aquestes aliances. Aquests dies se n'està parlant molt, de la necessitat d'entendre'ns. És molt positiu que tothom estigui parlant d'això, es veu que realment hi ha una necessitat i una voluntat de la ciutadania. Entenc que tots buscarem les fórmules d'aquestes enteses, siguin electorals o d'acords polítics, que també és important. Estic segura que aconseguirem trobar la fórmula on tothom es trobi còmode per frenar un govern d'extrema dreta. Tenim molt clar que volem que es reediti un govern progressista perquè faci polítiques que millorin les condicions de vida de la gent, que doni solucions a l'habitatge, com per exemple estem fent a Catalunya arrossegant el PSC amb la compra especulativa.
Els preocupa que se'ls pugui considerar un satèl·lit del PSOE?
Venim de dos mandats que hem fet govern amb el PSOE. Un era amb Unides Podem i aquest amb Sumar. Entenem que s'han de configurar aquestes majories progressistes per aconseguir desenvolupar polítiques, però també tenim molt clar què és el PSOE i com costa moure'l per situar aquestes polítiques al centre. Ara, per exemple, amb la pròrroga dels lloguers: nosaltres estem demanant, exigint, treballant dins del govern la possibilitat que es puguin prorrogar tots aquests lloguers perquè un cop finalitzin els propietaris no puguin apujar-los. Som els que marquem aquesta agenda social dins del govern. Fins i tot quan els socialistes parlen de polítiques, posen com a exemple les que nosaltres hem aconseguit. És important és que aconseguim situar les prioritats, és la finalitat del nostre espai polític: arribar a acords, que canviïn les polítiques i que el que posin al centre és les condicions de vida de la gent.
"Rufián? Ara hem de dir que hi som per entendre'ns, després ja veurem quines fórmules poden existir"
Gabriel Rufián ha presentat aquest dimecres la seva proposta. Com encaixa la seva aliança d'esquerres amb el que planteja el líder d'ERC?
És molt important que s'estigui donant resposta a aquest clam ciutadà que vol que ens entenguem i que fem front al moment polític que tenim davant perquè la gent té por, no vol perdre drets i llibertats i perquè la gent vol governs que donin solucions als seus problemes. Benvingudes totes les propostes que vulguin abordar aquest gran repte i nosaltres ho hem dit de manera molt clara: Rufián ha tingut aquesta capacitat de poder posar aquestes propostes sobre la taula. Fa molt temps que treballem de manera més col·lectiva amb els partits del govern, però amb aquesta vocació de créixer entenem que hem de parlar amb tothom. Vam assistir a l'acte de Rufián també. Les enteses poden ser de moltes maneres, quan nosaltres parlem de fronts amplis parlem també parlem de desenvolupar polítiques, fronts electorals, enteses puntuals...
Rufián diu que no té sentit que 14 esquerres que "representen el mateix" es presentin al mateix lloc. Es plantegen no presentar-se a Catalunya o en aquelles demarcacions on ERC és més forta, que són totes excepte Barcelona?
Els Comuns sempre hem buscat la manera de maximitzar el resultat per tenir més força i això ens ha funcionat, perquè hem guanyat dues eleccions generals. Ara hem d'escoltar totes les propostes. Rufián demanava aplicar ciència, però hi ha diferents moments per abordar aquesta situació. Ara hem de dir a la gent que hi som, que hi som per entendre'ns, i després veure quines fórmules poden existir. Però ara no estem en aquest moment. Nosaltres som molt respectuosos amb els tempos de les organitzacions polítiques, i ERC ha estat molt contundent amb la proposta de Rufián. Hem de respectar les decisions col·lectives de les organitzacions i buscar diferents maneres d'entendre'ns, que no sempre han de ser fórmules electorals. Tot arribarà.
En el cas del que planteja Rufián, la idea seria entendre-us més endavant?
No descartem ni avalem cap de les propostes. No estem pensant en la configuració d'aquestes enteses; ara hem de parlar, no podem començar pel final. Ara estem establint confiança, veient quin projecte volem abordar i hem d'anar pas a pas. Ara no ens estem plantejant com s'ha d'articular la proposta.
"Estem oberts a aliances que responguin a la necessitat territorial i que puguin sumar"
En clau catalana, com veurien presentar-se en una plataforma d'esquerres sobiranistes? Ho han plantejat Tardà, Pisarello o Salellas els últims mesos.
Plantegen una lògica d'entesa d'esquerres en fronts amplis. Hem de buscar com fer front a l'extrema dreta i això passa per entendre'ns en polítiques com fem al Congrés, o buscar altres fórmules. En aquest sentit, estem oberts a pensar en aliances que responguin a la necessitat territorial i que puguin sumar, i hem començat a treballar l'àmbit municipal. En altres nivells, com al Parlament, estem en lògica d'enteses i diàleg i de plantejaments de veure com podem fer front a la situació amb polítiques concretes, no tant en forma d'aliances electorals.
És a dir, en l'àmbit municipal, sí que estan explorant aquests fronts amplis.
Exacte. Com a Comuns volem consolidar el nostre projecte polític al territori, però estem veient que hi ha municipis on l'extrema dreta creix molt i posa en risc els drets dels veïns, i és important que en aquests llocs ens plantegem propostes que puguin posar fre a aquest fenomen. Sempre respectant la realitat territorial i que puguem continuar representant els ciutadans. La fórmula ha de maximitzar el resultat. S'ha de fer treball de fons i adaptat a cada municipi.
Quins errors ha comès el govern espanyol de coalició que expliqui la majoria que aconseguirien PP i Vox en cas de noves eleccions?
Hi ha una desafecció política molt gran, una crispació constant al Congrés, que allunya la gent de la política. Hem d'aconseguir connectar amb la ciutadania amb els problemes que tenen, és a dir, nosaltres no hem de fugir del que li preocupa a la gent. Hem de reconèixer que l'extrema dreta, amb els seus populismes, ha tingut aquesta capacitat de poder instrumentalitzar els problemes de la gent. Instrumentalitzar, perquè després a l'hora de votar no voten en benefici dels interessos de la majoria. Creiem que la manera de frenar l'extrema dreta, la manera d'aconseguir més confiança en la ciutadania, és que les polítiques es notin en la vida de la gent. Garantir el dret a l'habitatge, que els trens funcionin, que el que depèn de l'àmbit públic funcioni bé. Si nosaltres som capaços de donar respostes amb solucions concretes estarem aconseguint recuperar aquesta confiança de la ciutadania i en aquest cas frenar la dreta i l'extrema dreta. Nosaltres, al Parlament, estem situant tots aquests temes a l'agenda i condicionem el govern de Salvador Illa, a qui vam donar suport perquè fes totes aquestes polítiques. Ara mateix tenim la força que tenim, però som útils i condicionem les polítiques dels governs. Ho aconseguim a Catalunya i ho aconseguim a l'Estat.
"No podem prohibir les compres de pisos, però intentem limitar-les"
Han pactat els pressupostos amb el Govern després de prohibir la compra especulativa. El Sindicat de Llogateres diu que la llei presenta forats. Frenarà l'especulació amb els pisos?
Hi ha el reconeixement que s'ha fet un pas endavant important amb la proposta que hem liderat els Comuns. No parem de fer propostes per frenar el negoci de l'habitatge. Ara, potenciem l'habitatge habitual. L'habitatge ha de ser per viure i limitem la capacitat de comprar pisos. I si es fa, obliguem a posar-lo a lloguer amb el preu topat. A més, també donem poder als ajuntaments per adaptar la proposta a la realitat municipal. En el termini de sis mesos es podrà establir un marc perquè els ajuntaments puguin posar unes normes per garantir l'habitatge habitual i prohibir que es puguin comprar pisos per fer negoci.
Però els fons voltor podran comprar blocs sencers i vendre'ls més cars.
Volem que la llei tingui garanties legals. Ens agradaria fer moltes més coses, però ens hem d'ajustar a la legalitat i no podem prohibir aquestes compres. Per tant, intentem limitar-ho. Es pot comprar, però l'han de posar per llogar amb preu topat.
Els particulars també podran comprar fins a quatre pisos, encara que no sigui per viure-hi. Això no rebaixa les pretensions inicials?
Posem el màxim de traves possibles a l'especulació. Els petits propietaris amb quatre pisos l'han de posar a lloguer de manera immediata i això limita que el preu continuï creixent. Amb la capacitat que donem als ajuntaments, si s'aplica el règim sancionador, els pisos es destinaran a habitatge habitual i no a pisos turístics o de temporada. Es tracta de posar traves i garantir, d'acord amb la legalitat, que l'habitatge sigui per viure-hi. Mai ens hauríem imaginat que el PSC pogués defensar aquestes tesis, i hem aconseguit moure'l per fer polítiques valentes.
Diu que es dona capacitat dels ajuntaments. I si no volen aplicar aquesta llei perquè no hi creuen?
Els plantejaments en l'àmbit municipal superen les lògiques de partit, moltes vegades. Els alcaldes volen que els veïns es quedin a viure a la ciutat i tindran la pressió per impulsar les polítiques necessàries per aconseguir-ho. Els grups municipals haurem de situar arreu aquestes peticions perquè els governs locals apliquin les mesures i que els veïns no siguin expulsats. La pressió als alcaldes serà important i permetrà que, més enllà dels colors polítics, hagin d'aprofitar el marc legal.