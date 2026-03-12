El Parlament demana que els sanitaris hagin d'acreditar un B2 de català en el primer any de feina

El Parlament ha demanat garantir que tots els professionals sanitaris acreditin un certificat B2 de català un any després de començar a treballar i un C1 al cap de dos anys. El punt ha estat aprovat, en una moció de Junts, amb els suports del mateix partit a més d'ERC, la CUP i Aliança Catalana. Per altra banda, el PSC i els Comuns s'han abstingut mentre que el PP i Vox hi han votat en contra. La iniciativa també demana que es garanteixi el compliment de la legislació vigent pel que fa als drets lingüístics i a les obligacions dels plans lingüístics dels centres del sistema català de salut. Per altra banda, el ple de la cambra catalana també ha instat el Govern a implementar “amb caràcter urgent” la trombectomia mecànica davant els ictus les 24 hores al dia els 7 dies a la setmana a l'Hospital Universitari Joan XXIII i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova com a altres centres de referència del país. Es tracta d'un punt d'una moció presentada per Junts que ha estat aprovada per unanimitat.\r\n