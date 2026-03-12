Junts votarà a favor dels canvis urbanístics necessaris perquè el Museu Thyssen sigui una realitat

Junts per Barcelona votarà a favor dels canvis urbanístics necessaris perquè el Palau Marcet -on hi havia el Cinema Comèdia- pugui allotjar el Museu Thyssen i el projecte cultural sigui una realitat. Així ho ha anunciat aquest dijous el president del grup municipal, Jordi Martí, que ha explicat que finalment donaran suport a la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) perquè han aconseguit millores "decisives" pactades amb el govern de Jaume Collboni. Segons Junts, hi ha tres millores clau: la protecció patrimonial reforçada del Palau Marcet, una reducció de la superfície reservada per als usos comercials del 25 al 16% i un programa museístic "complet i vinculant". L'aprovació inicial al juliol va ser possible amb els vots a favor a favor del PSC, Junts, PP i Vox mentre que BComú i ERC s'hi van oposar. \r\n