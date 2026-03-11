Alliberar 400 milions de barrils de petroli, la mesura per intentar evitar una nova crisi global

L'Agència Internacional de l'Energia (AIE) ha acordat finalment alliberar 400 milions de barrils de petroli de les seves reserves d'emergència "per fer front a les pertorbacions en els mercats petroliers derivades de la guerra a l'Orient Mitjà". Així ho han decidit els 32 països membres de l'organització després de la reunió extraordinària celebrada dimarts a la nit.
"Els mercats petroliers són globals, així que la resposta a grans pertorbacions també ha de ser global", ha indicat el director executiu de l'AIE, Fatih Birol. Es tracta de l'operació més gran feta mai per l'organització. Precisament aquest dimecres, el govern espanyol ha anunciat que està preparat per alliberar 12 dies de reserves de petroli.
"El repte que enfronten els mercats petroliers no té precedents. Els països de l'AIE han respost amb una acció col·lectiva d'emergència d'una magnitud sense precedents", ha apuntat Birol. "La seguretat energètica és el mandat fundacional de l'AIE. Em complau que els membres de l'organització estiguin demostrant una forta solidaritat adoptant mesures decisives de manera conjunta", ha afegit.
Segons un comunicat de l'AIE, les reserves d'emergència es posaran a disposició del mercat "en un termini adaptat a les circumstàncies nacionals de cada país membre i es complementaran amb mesures addicionals d'emergència per part d'alguns països".
L'organització ha assenyalat que el conflicte a l'Orient Mitjà, que va començar el 28 de febrer de 2026, ha dificultat el subministrament de petroli a través de l'estret d'Ormuz, amb volums d'exportació de cru i productes refinats actualment per sota del 10% dels nivells previs al conflicte, fet que "ha obligat els operadors de la regió a detenir o reduir una part substancial de la producció".
"La secretaria de l'AIE proporcionarà pròximament més detalls sobre com s'aplicarà aquesta acció col·lectiva. També continuarà supervisant de prop els mercats mundials de petroli i gas i oferirà recomanacions als governs membres quan sigui necessari", ha comunicat l'organització.
Els països de l'AIE disposen de més de 1.200 milions de barrils en reserves estratègiques, a més de 600 milions de barrils addicionals. Es tracta del sisè alliberament de reserves de la història de l'AIE. El 2022 es van dur a terme dues accions per la guerra a Ucraïna.