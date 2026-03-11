El govern espanyol preveu alliberar 12 dies de reserves de petroli per rebaixar els preus dels carburants

Mesures per a fer front al tancament de l'estret d'Ormuz. El govern espanyol està ultimant l’alliberament de 12 dies de reserves de petroli per contribuir a una rebaixa dels preus dels carburants. Segons ha explicat la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, la decisió s’ha de prendre de forma unànime amb els altres membres que integren la direcció de l’Agència Internacional de l’Energia, qui ha impulsat aquesta mesura.
“Per part d’Espanya ho recolzarem”, ha destacat la ministra en un esmorzar informatiu a Madrid. Tal com ha afegit, el “resultat final” sobre la iniciativa es coneixerà aquest migdia. Actualment, l’Estat disposa de reserves de cru per a més de 90 dies, ha exposat Aagesen.
Els preus del combustible continuen pujant a Catalunya i arreu de l'estat. Dilluns el Diesel estava a 1,75 € i la Gasolina a 1,65 €. Per fer front a les crescudes de preu, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) vigilarà els preus dels combustibles a les gasolineres per evitar abusos i pujades desproporcionades en ple conflicte a l’Orient Mitjà.
Segons va avançar El Periódico, Aagesen va enviar una carta a la comissió encarregant-li aquesta tasca. “És important que l’organisme supervisor estigui molt pendent perquè els consumidors no pateixin un impacte que no sigui el desitjat, més enllà dels provocats pels propis mercats energètics”, apuntava la també ministra de Transició Ecològica. L’atac dels EUA, Israel i l’Iran i les represàlies de Teheran han provocat una escalada del preu del cru, que darrerament ha arribat als 117 dòlars.
L'Íbex 35, estable
D'altra banda, l'Ibex 35 ha obert la sessió d'aquest dimecres mantenint-se estable, però en nombres negatius, en registrar caigudes de fins a un 0,30% durant els primers minuts de negociacions. L'índex borsari espanyol és dels que registra les caigudes més lleus arreu d'Europa, conjuntament amb l'Aex holandès (un 0,01%) i el PSI portuguès (0,01%). D'altra banda, el FTSE 100 britànic també cau un 0,65%, una xifra similar al 0,6% del CAC 40 francès. En paral·lel, el preu del barril de Brent de petroli s’ha mantingut al voltant dels 90 dòlars, augmentant un 2% en les últimes hores, però lluny dels 117 dòlars de fa uns dies.