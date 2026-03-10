Les feines amb un índex més elevat d'infelicitat laboral, segons Harvard

La feina ocupa un gran gruix de les hores del dia a dia i no estar còmode en aquest espai pot condemnar a la infelicitat. L'exigència laboral i la competencia poden generar diferents problemes mentals com l'estrès, l'ansietat i la depressió. Per tot plegat, sumat a un sou baix, pot afavorir a un sentiment d'infelicitat.
En aquest sentit, un estudi recent de la Universitat Harvard ha posat sobre la taula quines són les feines on treballa la gent més infeliç. Un dels resultats és que els llocs de feina on hi ha menys socialització és on hi ha més infelicitat.
Aquesta és la principal conclusió de l’Estudi de Desenvolupament Adult, iniciat l’any 1938. Durant més de vuit dècades, els investigadors han analitzat la salut, els hàbits i la felicitat de 724 participants, des de l’adolescència fins a la vellesa.
Les relacions, la clau del benestar
Després de més de 80 anys de dades, els investigadors han trobat un patró clar: les persones amb vincles més forts i satisfactoris són més felices, viuen més i tenen millor salut que aquelles que viuen més aïllades.
Segons el psiquiatre Robert Waldinger, director de la investigació, el vincle amb parella, amics o família actua com un protector per a la salut mental. Les relacions interpersonals ajuden a afrontar millor l’estrès, retarden el deteriorament cognitiu i contribueixen a una vida més llarga.
De fet, un dels resultats més sorprenents és que la satisfacció amb les relacions en l'edat adulta pot predir l’estat de salut de les dècades posteriors. Les persones més satisfetes amb les seves relacions als 50 anys eren també les més sanes als 80.
Les professions més infelices
Tot i que les relacions personals són determinants, la feina també té un paper important. Diversos estudis recollits al World Happiness Report indiquen que el treball influeix directament en el benestar perquè hi dediquem una gran part de la vida.
No obstant això, la satisfacció laboral no depèn només del sou o del prestigi, sinó també de la significació de la feina, de les condicions laborals i de les relacions amb els companys. De fet, tenir almenys un amic a la feina pot marcar una gran diferència en la percepció de benestar, es diu a l'estudi. Per altra banda, entre els factors que perjudiquen la salut emntal mentre es treballa són la pressió constant, la falta de control sobre la feina i la manca de reconeixement.
En aquest sentit, les feines que generen més infelicitat són:
- Repartidors d'empreses d'aliments
- Conductors de camions de llarg recorregut
- Personal de seguretat privada.
- Agents d'atenció al client.
- Comerciants en línia.
- Teletreballadors en general.