Hisenda recorda als nuvis que han de pagar l’impost de donacions pels regals de casament

La celebració d'un casament és un dels moments més memorables per una parella, però ara és una mica més amarg. Hisenda està recordant als noucasats que els regals de la boda que tenen un valor superior als 100 euros s'han de declarar com qualsevol donació. Sigui en metàl·lic, a través de transferència, Bizum o en espècies, aquest tipus de regal està subjecte a l'impost de successions i donacions.
Un casament costa de mitjana 24.000 euros i sovint es té al cap les aportacions dels convidats per fer front al forat que queda en el compte bancari després de "celebrar l'amor". Ara, doncs, l'Agència Tributària recorda que rendeix comptes i vol el seu tros de pastís, donat que els regals dels casaments són donacions i, per tant, han de tributar com a tal. Mentre que antigament el regal anava dins d'un sobre blanc i en forma de billets, actualment es fa mitjançant Bizum o transferència i tot plegat fa que sigui més fàcil de detectar els moviments.
Les deteccions dels bancs
El fet és que la llei obliga els bancs a informar a l'Agència Tributària sobre qualsevol moviment al compte corrent que superi els 3.000 euros, com qualsevol ingrés de billets de 500 o d'ingressar 1.000 euros en efectiu. Així doncs, les parelles que rebin "donacions" que compleixin algun dels requisits és probable que el banc els requereixi explicacions i conseqüentment hagin de pagar els impostos pertinents.
El tràmit consisteix a presentar el model 651 davant l'administració tributària dintre els sis mesos posteriors a la data en la qual es va rebre el regal. En aquest model s'ha de detallar el valor dels regals i la relació entre el donant i el receptor. Depenent de la relació entre aquests el grau de parentesc i les lleis específiques de la comunitat autònoma pot haver-hi una reducció significativa del tribut.
Les multes
En cas de no complir amb la llei hi ha sancions i aquest cas no és diferent. Les multes es poden aplicar al contribuent si no presenta l'autoliquidació de la donació i pot arribar fins al 150% del valor del regal. La infracció es considerarà "guany patrimonial no justificat" i hi haurà sanció.
- En cas d'un regal que no supera els 3.000 euros, la sanció pot ser del 50%
- D'entre 50% i el 150% de la quantitat en cas de superar els 3.000 euros.
- Si les donacions s'utilitzen amb fins fraudulents la multa pot enfilar-se fins al 150% del valor del regal.