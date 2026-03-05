El Mobile World Congress 2026 ha tornat a convertir Barcelona en l'epicentre mundial de la tecnologia mòbil i la intel·ligència artificial. El recinte de la Fira Gran Via va reunir milers de congressistes durant quatre dies frenètics i plens de novetats. Aquestes són les imatges que ens deixa aquesta edició.
El Mobile World Congress 2026, en imatges
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 05 de març de 2026 a les 18:39
Actualitzat el 05 de març de 2026 a les 18:44
- Un grup de hostesses a l'entrada a l'estand de Huawei -
- Hugo Fernández
- Gran presèndia de robots al MWC26 -
- Hugo Fernández
- Un congressista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung -
- Hugo Fernández
- El ring de boxa organitzat per Unitree -
- Hugo Fernández
- Mòbils d'alt rendiment en un estand del MWC2026 -
- Hugo Fernández
- Un grup de hostesses a l'entrada a l'estand de Huawei -
- Hugo Fernández
- Un dels passadissos del MWC2026 -
- Hugo Fernández
- Un congressista estreny la mà a un robot humanoide -
- Hugo Fernández
- Mobile World Congress 2026 -
- Hugo Fernández
- Robots cambrers a l'estand de la China Mobile -
- Hugo Fernández
- Presentació a l'estand de Xiaomi -
- Hugo Fernández
- Concept car a l'estand de Xiaomi -
- Hugo Fernández
- Robot cambrer a l'estand de la China Mobile -
- Hugo Fernández
- Gran presència de robots al MWC26 -
- Hugo Fernández
- Un congressista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung -
- Hugo Fernández
- Novetats mòbils a l'estand de Xiaomi -
- Hugo Fernández
- Mobile World Congress 2026 -
- Hugo Fernández
- Robot cambrer a l'estand de la China Mobile -
- Hugo Fernández
- Concept car a l'estand de Xiaomi -
- Hugo Fernández
- Un dels passadissos abarrotats del MWC26 -
- Hugo Fernández
- Concept car a l'estand de Xiaomi -
- Hugo Fernández
- Un congressista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung -
- Hugo Fernández
Et pot interessar
- Economia Mango augmenta els beneficis un 11% el primer any sense Isak Andic
- Economia La guerra a l'Orient Mitjà complica el retorn de congressistes del Mobile: «No sabem si ens cancel·laran el vol»
- Economia Collboni passa comptes: el 2025 va excutar el 96,4% del pressupost promès a Barcelona
- Economia Què s'hi juga l'economia catalana amb l'amenaça comercial de Trump
- Economia El conflicte a l'Iran ja fa pujar el preu del combustible a Catalunya
- Economia L'Ibex tanca amb un repunt destacat després de diverses sessions de pèrdues