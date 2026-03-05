El Mobile World Congress 2026, en imatges

Actualitzat el 05 de març de 2026 a les 18:44

05 de març de 2026

El Mobile World Congress 2026 ha tornat a convertir Barcelona en l'epicentre mundial de la tecnologia mòbil i la intel·ligència artificial. El recinte de la Fira Gran Via va reunir milers de congressistes durant quatre dies frenètics i plens de novetats. Aquestes són les imatges que ens deixa aquesta edició.