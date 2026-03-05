05 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Economia

El Mobile World Congress 2026, en imatges

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de març de 2026 a les 18:39
Actualitzat el 05 de març de 2026 a les 18:44

El Mobile World Congress 2026 ha tornat a convertir Barcelona en l'epicentre mundial de la tecnologia mòbil i la intel·ligència artificial. El recinte de la Fira Gran Via va reunir milers de congressistes durant quatre dies frenètics i plens de novetats. Aquestes són les imatges que ens deixa aquesta edició.

Hugo Fernández
  • Un grup de hostesses a l'entrada a l'estand de Huawei -
Hugo Fernández
  • Gran presèndia de robots al MWC26 -
Hugo Fernández
  • Un congressista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung -
Hugo Fernández
  • El ring de boxa organitzat per Unitree -
Hugo Fernández
  • Mòbils d'alt rendiment en un estand del MWC2026 -
Hugo Fernández
  • Un grup de hostesses a l'entrada a l'estand de Huawei -
Hugo Fernández
  • Un dels passadissos del MWC2026 -
Hugo Fernández
  • Un congressista estreny la mà a un robot humanoide -
Hugo Fernández
  • Mobile World Congress 2026 -
Hugo Fernández
  • Robots cambrers a l'estand de la China Mobile -
Hugo Fernández
  • Presentació a l'estand de Xiaomi -
Hugo Fernández
  • Concept car a l'estand de Xiaomi -
Hugo Fernández
  • Robot cambrer a l'estand de la China Mobile -
Hugo Fernández
  • Gran presència de robots al MWC26 -
Hugo Fernández
  • Un congressista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung -
Hugo Fernández
  • Novetats mòbils a l'estand de Xiaomi -
Hugo Fernández
  • Mobile World Congress 2026 -
Hugo Fernández
  • Robot cambrer a l'estand de la China Mobile -
Hugo Fernández
  • Concept car a l'estand de Xiaomi -
Hugo Fernández
  • Un dels passadissos abarrotats del MWC26 -
Hugo Fernández
  • Concept car a l'estand de Xiaomi -
Hugo Fernández
  • Un congressista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung -

Et pot interessar