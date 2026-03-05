Mango augmenta els beneficis un 11% el primer any sense Isak Andic

La companyia catalana Mango ha presentat els resultats en un moment simbòlic per a la companyia: és el primer exercici complet sense Isak Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre de 2024 després de precipitar-se durant una excursió al massís de Montserrat. La seva mort va obrir una nova etapa per a l'empresa, ara liderada pel president delegat Toni Ruiz, que ha assumit el comandament del grup.
Malgrat el canvi, Mango ha mantingut el full de ruta estratègic centrat en l'expansió internacional, la digitalització i l'obertura de noves botigues. Tot i la desaparició de la figura que va crear la marca el 1984, la companyia assegura que els resultats confirmen la solidesa del projecte empresarial i la continuïtat del seu pla estratègic.
Segons les dades presentades per Mango, l'empresa ha assolit 3.339 milions d'euros en ingressos, una xifra que suposa un nou màxim històric i un augment del 7,6% respecte a l'exercici anterior. La firma també ha registrat 219 milions d'euros de benefici net i un EBITDA (el resultat brut d'explotació) de 636 milions, amb un increment del 19%. Aquest creixement s'ha vist acompanyat d'un esforç inversor de 219 milions d'euros, destinat a l'obertura i reforma de botigues, millores tecnològiques i ampliació de la capacitat logística.
Durant l'últim exercici, Mango ha continuat ampliant la seva xarxa comercial i ja opera en més de 120 mercats amb prop de 2.800 punts de venda arreu del món. El canal físic continua sent el principal motor del negoci, amb prop de 2.200 milions d'euros en vendes, mentre que el comerç electrònic ja supera els 1.000 milions, aproximadament un terç del negoci total del grup.
Un context marcat per la mort d'Andic
Els resultats de Mango han arribat mesos després de la mort del seu fundador, una figura clau del sector tèxtil català i una de les fortunes més grans de Catalunya. La investigació sobre les circumstàncies de la seva mort continua oberta, mentre la família Andic manté el control del holding propietari de la companyia.
En aquest context, els fills de l'empresari han reivindicat recentment el llegat personal i empresarial del seu pare en una carta pública, en què el descriuen com "un pare proper i afectuós", mentre el grup continua la seva activitat amb normalitat.
Una nova etapa per al grup català
Amb aquests resultats, Mango ha reforçat la idea que el grup ha entrat en una nova etapa de creixement després de la desaparició del seu fundador. La companyia manté l'objectiu d'arribar als 4.000 milions d'euros de facturació en els pròxims anys, impulsada per l'expansió internacional i la digitalització del negoci. El primer any sense Isak Andic, així, no només marca un canvi simbòlic en la història de la marca, sinó també la confirmació que el projecte empresarial continua en expansió.