L'Ibex continua en caiguda lliure per l'amenaça de bloqueig de Trump

L'Ibex-35 ha arrencat la sessió d'aquest dimecres amb una caiguda del voltant del 0,8% i ha perdut els 17.000 punts després que Donald Trump hagi assegurat que trencarà les relacions comercials amb Espanya per la negativa de Pedro Sánchez de cedir les bases militars estatunidenques de Rota i Morón per atacar l'Iran. La borsa espanyola acumula una caiguda de més del 8% en tres dies, des de l'inici del conflicte bèlic a l'Orient Mitjà, i s'ha despenjat del canvi de tendència a la resta de parquets europeus, que han tornat als números verds aquest dimecres.
L'amenaça d'un bloqueig dels Estats Units, tot i que les relacions comercials amb Espanya estan sota el paraigua de la Unió Europea i Brussel·les ha assegurat que defensarà els interessos de tots els estats membre, ha generat incertesa en els inversors. Això, a banda de la particular dependència espanyola del gas provinent del golf Pèrsic, que ja ha fet més accentuada la caiguda de l'Ibex les darreres jornades.
Els bancs i Repsol han estat les empreses més perjudicades, amb pèrdues inicials superiors al 2% i han arrossegat la resta. Si bé, les enegètiques Endesa i Solaria s'han disparat davant la previsió que el bloqueig de l'estret d'Ormuz s'allargui les pròximes setmanes i la seva producció, que és a l'Estat majoritàriament, sigui cada vegada més imprescindible.
Sánchez confronta Trump amb el "no a la guerra"
Coincidint amb l'obertura de la sessió, a les 9 hores, Sánchez ha comparegut per confrontar amb Trump i entonar el "no a la guerra". El líder del PSOE ha fet una intervenció -sense preguntes- en què ha posat el retrovisor per recordar què va passar a l'Iraq fa dues dècades. S'ha mostrat en contra del règim dels aiatol·làs, i al mateix temps ha fet una crida a mantenir la legalitat internacional que el país nord-americà s'ha saltat per bombardejar, des de dissabte, un règim que ha perdut els seus principals líders.
El president espanyol ha defensat que els problemes "no es poden resoldre amb bombes", i tampoc "repetint els errors del passat". "La posició es resumeix en quatre paraules: no a la guerra", ha indicat, alhora que ha recordat que fa 23 anys els Estats Units "van arrossegar" l'Estat a la guerra de l'Iraq, que va causar una "greu crisi migratòria" i problemes de terrorisme.