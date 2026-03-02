Robots sense sensors, mòbils amb braç robòtic i humanoides, principals novetats del MWC

Prototips de robots que funcionen sense sensors incorporats i que es poden connectar entre ells, mòbils amb un braç robòtic que et reconeix i et permet interactuar, dispositius triplegables, ordinadors amb pantalles 3D i telèfons amb tecnologia de privacitat que s’activen cada vegada que mires, per exemple, l’aplicació del banc, són algunes de les novetats que s’han pogut veure el primer dia del Mobile World Congress (MWC). La nova era de la intel·ligència artificial cada cop més física i aplicada i combinada amb la robòtica impregna les propostes de grans marques tecnològiques com Samsung, Huawei, Xiaomi o NTT que es podran veure fins dijous al recinte de la Fira de Gran Via de l’Hospitalet, amb l’expectativa de rebre 100.000 visitants.
El congrés espera aportar 585 milions d’euros a l’economia catalana en aquests quatre dies de congrés. L’edició del 2025 va igualar el rècord d’assistents del 2019 amb 109.000 visitants, un 7,9% més que el 2024. L’organització preveu arribar a xifres similars enguany, malgrat que diversos congressistes no han pogut arribar pel tancament de l’espai aeri per l’escalada de violència a l’Orient Mitjà. Els Emirats Àrabs Units, Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordània i l'Iraq van anunciar la clausura del seu espai aeri, una mesura que afecta l'important corredor entre Àsia i Europa.
El saló tecnològic ha donat el tret de sortida aquest dilluns amb 2.900 expositors i 1.700 ponents. Un any més, la intel·ligència artificial ha sigut protagonista omnipresent, però en aquesta edició traspassa les barreres del núvol per fer-se més física i encarnar-se en tota mena d’aparells, robots i humanoides que s'encarregaran de tasques quotidianes o millorar processos industrials.
Els debats sobre com afectarà aquesta "revolució" al dia a dia de les persones i de les empreses i els límits que ha de tenir aquesta tecnologia han sigut un dels temes que ha estat present al congrés, juntament amb la sobirania digital i la seguretat en un món amb tensions geopolítiques a l'auge.
“La revolució de la intel·ligència artificial i la robòtica està venint ara. La intel·ligència artificial encarnada o física vindrà en un futur proper. Però hem de pensar quin tipus de robòtica i quin tipus d’intel·ligència artificial necessitem i quin tipus de tecnologia és important pels humans”, ha dit Satoshi Nagata, sènior manager a NTT Docomo, especialitzat en tecnologies d’accés ràdio mòbil i en estandardització internacional.
Robots sense sensors i connectats al 6G
La multinacional japonesa NTT ha presentat robots que seran una realitat en un futur proper com ara plataforma edge bilateral que permet supervisar de forma remota com actua un braç robòtic amb IA, amb un sensor que et permet sentir quin tipus de material estàs tocant. “El món de la IA física reemplaçarà les feines humanes manuals, sobretot en manufactura i en agricultura. Però és un procés difícil i la IA actual s’equivocarà. La millor solució és que un humà de forma remota ho pugui arreglar i la mateixa IA aprendrà del seu error” ha dit Yoshifumi Morihiro, sénior mànager d'NTT Docomo, especialitzat en solucions tecnològiques, creació de casos d'ús i innovació mòbil.
Molt més conceptuals i propostes de futur eren els robots sense sensors que han presentat dins d'un bolet de peluix que es movia, fet que contrasta amb la majoria de robots amb d'estructures metàliques es podien veure al congrés. Aquests sensorless robots funcionen amb una càmera exterior que capta les dades i l’aparell actua en conseqüència, una innovació que permetria fer robots més barats i a escala massiva.
També mirant al futur, han presentat prototips de robot simbiòtic que es podrien connectar i comunicar de forma autònoma i que funcionarien com un eixam. Aquestes innovacions només seran possibles amb el 6G, que encara no està estandarditzat i que permetrà que els robots es connectin a la xarxa, que serà molt més ràpida i amb menys latència.
Dispositius amb pantalla 3D o amb privacitat
Les grans marques han aterrat al congrés amb novetats mundials, dispositius amb tres pantalles i triplegables, ultrafins i amb pantalles 3D, com el prototip d’ordinador que ha presentat Lenovo. La coreana Samsung -el segon venedor mundial de mòbils- ha portat la nova sèrie Galaxy S26, que incorpora per primera vegada una pantalla de privacitat, que funciona com un protector dinàmic per “evitar mirades indiscretes”. “En funció del que fas ho pots activar o desactivar. Es pot configurar en quines condicions s’activa o no. Per exemple, si faig servir l’aplicació del banc”, ha dit Santiago Izquierdo, responsable de tecnologia i plataformes de Samsung Espanya.
La tecnologia que ho permet és dues matrius de píxels, una que emet amb l’angle complet i un altre que emet en un angle de visió molt més reduït. En general, en aquests dispositius el gegant coreà ha incorporat “una intel·ligència artificial molt més integrada en la rutina diària” i “més proactiva” que et pot suggerir mentre parles amb un amic per quedar si el dia que proposa tens alguna altra cita, per exemple.
Potència d'empreses xineses
Al congrés, mostren el seu potencial les empreses asiàtiques, especialment les xineses que encapçalen el mercat tecnològic amb un volum de negoci superior als 14,8 bilions d’euros, amb què duplica la xifra dels Estats Units, segons dades recollides per un informe publicat per Acció aquest diumenge. En aquest sentit, una de les novetats més mediàtiques és el Robot Phone d'Honor, un mòbil que incorpora un braç robòtic i que “és una categoria nova dins del mercat” d'smart-phones, que continua renovant-se per no perdre impuls en un mercat en què més del 73% de la població mundial ja és usuària d’internet i el 70% disposa de telefonia mòbil.
El braç robòtic s'activa quan es vol fer servir l’agent d’IA, es mou amb un angle de 180 graus i pot interactuar amb l’usuari, per exemple, ballant al so d’una cançó. “Té dues peculiaritats molt rellevants, d’una part integra tota la part d’intel·ligència cognitiva que ja tenen molts telèfons, però també la intel·ligència emocional perquè pots interactuar de forma directa i molt més fàcil i intuïtiva”, apunta Nuria Presa, directora de Màrqueting i Comunicació d'Honor Espanya i Portugal. El dispositiu es començarà a comercialitzar a la Xina a partir de la segona meitat de l’any.