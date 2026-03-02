La regla del 70-20-10: la tècnica d'estalvi intuïtiva per gestionar les finances familiars

La capacitat d'estalvi avui dia és un dels factors més determinants del dia a dia. Els objectius a llarg termini com pot ser tenir una llar, tenir fills o simplement adquirir el cotxe dels teus somnis cada vegada semblen més difícil de complir-se i la il·lusió s'esfuma, cosa que castiga tant en l'àmbit personal com professional.
Tot i que el cost de la vida i els salaris baixos són elements que determinen la capacitat d'estalvi, hi ha mètodes que, si més no, propicien a, encara que sigui de mica en mica, omplir la pica. Un clar exemple és la regla del 70/20/10. Aquesta regla funciona des de per les persones que arriben més justes a final de mes com les que tenen un alt nivell adquisitiu, però volen estalviar per un objectiu a mitjà o llarg termini.
Tres blocs: 70-20-10
Aquest mètode es basa a dividir els ingressos en tres blocs. En primer lloc, el número 70 fa referència al fet que s'ha de destinar el 70% dels ingressos es destinin a cobrir les despeses del dia a dia, el 20% es reserva per l'estalvi o la inversió, i el 10% restant queda disponible per a les despeses més flexibles o inesperats, i en cas que sobrin, es poden estalviar.
En el primer bloc és el que té més pes i a la vegada pot ser el més complicat d'assolir. En teoria amb el 70% s'hauria de poder pagar tot el que es necessita per mantenir l'estil de vida: lloguer, menjar, transport, roba, companyia telefònica o l'electricitat. La clau és ajudar-se al màxim a la premissa i en cas que sobri, millor, es podrà estalviar més. En cas que es faci impossible complir aquesta norma, potser és que s'està duent un ritme de vida superior al que pertocaria.
El bloc més important
El bloc del 20% està creat per tenir seguretat davant algun imprevist. És a dir, aquest bloc ha d'anar destinat a l'estalvi i davant de qualsevol imprevist poder respirar tranquil. Com no cada mes es tenen imprevistos, la finalitat d'aquest 20% és per estalviar i a poc a poc fer un coixí per assolir els objectius de mitjà o llarg termini. De la mateixa manera que en cas de veure que cada mes es té més capacitat estalviadora de la que s'exerceix només cal ampliar aquest percentatge fins al 25 o 30%.
El tercer bloc, el del 10% serveix per gaudir de la vida: gaudir dels hobbies, anar a restaurants, anar de viatge o fer tot allò que ve de gust, però s'ha de pagar. Aquest bloc també és útil per aquelles persones que tenen deutes pendents. I de la mateixa manera, que en el cas anterior, si sobra sempre es pot estalviar.
Un mètode molt conegut
Aquest mètode és molt conegut per la seva senzillesa, ja que no es necessita ni fulls de càlcul ni ordinadors. Amb una simple calculadora només cal saber els ingressos mensuals i aplicar tres senzilles regles de tres.
En cas de no poder complir amb els percentatges establerts no cal preocupar-se: l'important és anar a poc a poc i esforçar-se amb el que es pot. Si al començament només es pot estalviar un 5%, no hi ha cap problema, el valor està a intentar apropar-se al 20%.