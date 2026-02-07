Els mètodes d'estalvi més eficaços, segons un expert en comportament humà

Estalviar és un objectiu per a molts. Però com fer-ho és una gran pregunta. N'hi ha que opten per destinar una quantitat fixa dels seus ingressos a un compte d'estalvis, d'altres gestionen mil·limètricament les seves despeses, i d'altres, simplement van fent sense tenir massa clar quan gasten. L'investigador principal de comportament del Common Cents Lab de la Universitat de Duke, Perry Wright, ha estudiat els mètodes d'estalvi fins a trobar quins són més efectius, i sintetitza tot plegat amb una frase: "El millor truc per estalviar és eliminar la decisió d'estalviar".
Desxifrant-ho, fa referència a automatizar l'estalvi. Portat a la pràctica, valora positivament pràctiques com destinar una part dels ingressos a un compte d'estalvis, o tenir tots els ingressos en un compte secundari i només transferir-ne al principal quan sigui estrictament necessari.
Una altra alternativa és dividir els ingressos en categories, en funció d'en quins apartats els hem de gastar. Segons Wright, els humans són reticents a "gastar els diners que ja estan preassignats a uns determinats usos". En tot cas, Wright rebutja la situació en què ens veiem obligats a fer-nos la pregunta de si ens cal estalviar o gastar. Explica què en aquests casos, i pel funcionament humà, sempre és més habitual acabar decidint gastar.
Errors que fan perdre diners
El World Economic Forum, una institució econòmica internacional, va publicar fa un grapat d'anys un article -que manté la vigència- citant vint-i-cinc coses que no s'han de fer amb els diners. Les primeres prohibicions són particulars. No s'ha de canviar de cotxe cada quatre o vuit anys amb l'excusa que perdrà valor o de mòbil cada dos o tres anys. Més errades que cal evitar. No revisar anualment el preu que t'ofereixen els proveïdors d'electricitat, aigua o internet. Mai se sap quan pots trobar millors ofertes o aconseguir rebaixes de preu.
El World Economic Forum també fa referència a les famoses despeses formiga -aquelles petites però integrades a la rutina-. Segons el fòrum, no donar-los importància és un error tenint en compte tot el que sumen al cap d'un any. Fer el cafè al bar o comprar una ampolla d'aigua es consideren despeses formiga. En aquest sentit, es recomana anar revisant les subscripcions mensuals o anuals -el gimnàs, Netflix o l'antivirus- per tal d'anar cancel·lant aquelles que es deixin de fer servir.