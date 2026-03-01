Trump accedeix a obrir converses amb els nous líders de l'Iran: «Volen parlar i ho farem»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que els nous dirigents de l'Iran després de la mort de l'aiatol·là Ali Khamenei han demanat parlar amb Washington, i que ell hi ha accedit. "Volen parlar i he accedit a fer-ho; parlarem amb ells", ha afirmat Trump en una conversa telefònica amb The Atlantic. Des de la seva residència a Mar-a-Lago, el president nord-americà ha criticat que Teheran hagi trigat tant a assuere's a negociar. "Ho haurien hagut de fer abans, haurien hagut de cedir abans en una cosa que és molt pràctica i fàcil; han esperat massa", ha apuntat.
No se sap, però, quan començaran aquestes converses, però Trump ha admès que alguns dirigents iranians que participaven en les últimes negociacions han mort en els bombardejos dels Estats Units i Israel en les últimes hores. "La majoria ja no hi són, perquè hem fet un gran cop", ha afirmat. "S'han passat de llestos", ha afegit. El president nord-americà no ha concretat quan temps durarà l'ofensiva militar i ha confiat que hi haurà un aixecament de l'oposició a l'Iran en contra de la República Islàmica. "La gent crida als carrers d'alegria, però també estan caient bombes", ha afirmat.
Mentrestant, aquest diumenge han continuat els atacs. Israel ha bombardejat Teheran, que ha respost amb atacs en territori israelià. Almenys vuit persones han mort i 20 han resultat ferides per l’impacte d’un míssil iranià a Beit Shemesh. També hi ha hagut atacs contra els interessos dels Estats Units, en bases militars situades en països de la regió i també amb missils contra el portaavions Abraham Lincoln. Segons Trump, l'operació Fúria Èpica ha permès acabar amb 48 líders iranians.
D'altra banda, el president estatunidenc ha assegurat que l'atac a l'Iran no afectarà les eleccions de meitat de mandat previstes pel novembre i ha tret pit dels suposats èxits econòmics de la seva gestió. De fet, ha afirmat que l'ofensiva a l'Orient Mitjà no tindrà conseqüències greus sobre el preu del petroli, un dels efectes del tancament del canal d'Ormuz