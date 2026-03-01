Albares avisa de l’escalada militar entre els EUA, Israel i l’Iran: «Pot tenir conseqüències imprevisibles»

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i el seu gabinet de crisi es reuneixen de forma telemàtica aquest diumenge amb tots els ambaixadors espanyols a l’Orient Mitjà per avaluar la situació sobre el terreny a cada país, revisar la situació dels espanyols i donar instrucció en relació amb la seva protecció, segons han informat fonts d’Exteriors.
En aquesta trobada hi participen els ambaixadors de l’Iran, Israel, Líban, Jordània, Síria, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirats Àrabs Units, Oman, l’Aràbia Saudita, Iraq, Turquia, Azerbaidjan i Armènia. Dissabte, diverses ambaixades ja van recomanar als espanyols que viuen als seus països que es quedessin a casa i allunyats d’instal·lacions militars.
Albares, un cop ha finalitzat la reunió, ha expressat als micròfons de TVE la preocupació sobre l'escalada del conflicte: "És una escalada militar molt perillosa que pot tenir conseqüències imprevisibles". En la mateixa compareixença, també ha confirmat que no s'han utilitzat bases militars espanyoles en l'operació dels EUA i Israel
Actualment, més de 20.000 espanyols resideixen a la regió del Pròxim Orient, segons dades les dades del ministeri d'Afers Exteriors. A l'Iran hi ha 158 persones espanyoles registrades. Les fonts d'Exteriors han indicat que l'"Ambaixada a Teheran té preparat, com totes les ambaixades espanyoles, un possible pla d'evacuació per activar-se si les circumstàncies ho exigeixen", com ja s'han activat en altres moments a Gaza, Afganistan o Sudan.
Sánchez rebutja l'acció militar dels EUA i Israel i les accions del règim iranià
“Rebutgem l’acció militar unilateral d’Estats Units i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i hostil”. Així ha començat el missatge a la xarxa X del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en reacció a l’atac a l’Iran. Sánchez, però, ha afegit a continuació que també rebutja igualment les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. “No podem permetre’ns una altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà”, ha advertit, alhora que ha exigit la “desescalada immediata i el ple respecte al dret internacional”. Sánchez ha conclòs que “és l’hora de retornar al diàleg i arribar a una solució pacífica duradora per a la regió”.
Guterres condemna l'ús de la força tant dels EUA i Israel, com de l'Iran
El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha condemnat l'ús de la força dels EUA i Israel sobre l'Iran, però també les represàlies del règim dels aiatol·làs. En un missatge a la xarxa social X, creu que l'escalada a l'Orient Mitjà "debilita la pau i la seguretat mundial". El dirigent reclama "un cessament immediat de les hostilitats i una desescalada" dels actors involucrats i els demana que tornin "immediatament" a la mesa de negociació". En cas contrari, creu, el risc és "un conflicte regional més ampli amb greus conseqüències pels civils i l'estabilitat regional". A més, insta els membres de l'ONU a complir amb el dret internacional. "Per posar fi a conflictes internacionals, no hi ha alternativa als acords pacífics", ha dit.
Kallas diu que la mort de Khamenei obre un camí cap a un Iran amb més llibertat
L’alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha remarcat aquest diumenge que la mort d’aiatol·là Ali Khamenei obre un camí per construir “un Iran diferent, un que el seu poble podria tenir més llibertat per modelar”. En un missatge a la xarxa social X, Kallas ha indicat que aquesta mort és un moment “definitori” en la història del país, tot i admetre que el que ve ara és “incert”.