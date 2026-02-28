La UE busca vies diplomàtiques a l’Orient Mitjà

El conflicte a l'Orient Mitjà ha esclatat després de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, que ha respost amb bombardeigs a Tel Aviv i a les bases militars nord-americanes dels països de la zona. En aquest context la reacció internacional ha sigut immediata i alguns països han condemnat l'atac, però també han rebutjat el règim iranià i les seves polítiques i han demanant el cessament d'hostilitats.
L’alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha assegurat que la UE s’està coordinant “estretament” amb els socis àrabs per “explorar vies diplomàtiques” a l’Orient Mitjà. En un missatge a X, Kallas també ha criticat de forma contundent el règim de l’Iran, que “ha matat milers de persones”.
Kallas ha remarcat que la protecció dels civils i el dret internacional humanitari “és una prioritat”, i ha anunciat un consell extraordinari dels ministres d'Exteriors aquest diumenge i per videoconferència per a tractar “la situació de l'Iran i els ràpids esdeveniments que s'estan desenvolupant a Orient Mitjà”.
Els governs de França, Alemanya i Regne Unit han publicat aquest dissabte una declaració conjunta en la qual condemnen els contraatacs iranianes i advoquen per l'estabilitat regional en resposta a l'ofensiva militar llançada pels Estats Units i Israel. "Condemnem els atacs iranians contra països de la regió en els termes més contundents. L'Iran ha d'abstenir-se d'atacs militars indiscriminats. Instem a la dirigencia iraniana a buscar una solució negociada", han plantejat els tres governs en la seva declaració.
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer; el president francès, Emmanuel Macron, i el canceller alemany, Friedrich Merz, han recordat que han instat "reiteradament" al "règim iranià" que posés fi al programa nuclear i "cessés la terrible violència i la repressió contra el seu propi poble".
D'altra banda, Rússia ha titllat les accions de Washington i Teheran "d'agressió militar" i de "moviments insensats" i "no provocats". Segons el Ministeri d'Exteriors, es vulneren directament els principis més bàsics del dret internacional i els atacs són "especialment reprovables" tenint en compte que a Rússia se li havia indicat que Israel "no tenia interès" en un conflicte bèl·lic amb l'Iran.
Guterres condemna l'ús de la força tant dels EUA i Israel, com de l'Iran
El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha condemnat l'ús de la força dels EUA i Israel sobre l'Iran, però també les represàlies del règim dels aiatol·làs. En un missatge a la xarxa social X, creu que l'escalada a l'Orient Mitjà "debilita la pau i la seguretat mundial". El dirigent reclama "un cessament immediat de les hostilitats i una desescalada" dels actors involucrats i els demana que tornin "immediatament" a la mesa de negociació". En cas contrari, creu, el risc és "un conflicte regional més ampli amb greus conseqüències pels civils i l'estabilitat regional". A més, insta els membres de l'ONU a complir amb el dret internacional. "Per posar fi a conflictes internacionals, no hi ha alternativa als acords pacífics", ha dit.
Sánchez rebutja l'acció militar dels EUA i Israel i les accions del règim iranià
“Rebutgem l’acció militar unilateral d’Estats Units i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i hostil”. Així ha començat el seu missatge a la xarxa X el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en reacció a l’atac a l’Iran. Sánchez, però, ha afegit a continuació que també rebutja igualment les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària. “No podem permetre’ns una altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà”, ha advertit, alhora que ha exigit la “desescalada immediata i el ple respecte al dret internacional”. Sánchez ha conclòs que “és l’hora de retornar al diàleg i arribar a una solució pacífica duradora per a la regió”.
En aquesta línia, el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha demanat aquest dissabte “respecte al dret internacional” davant la “greu situació” després dels bombardejos d’Estats Units i Israel. “La violència només porta caos. Desescalada i diàleg són la via per a la pau i l’estabilitat”, ha assegurat a través d’un missatge a la xarxa social X.