Trump torna a agitar el fantasma del «frau electoral» contra els demòcrates

El discurs de l'estat de la Unió de Donald Trump ha estat replet de confeti i floritures cap a ell mateix i cap a la seva administració i amb assenyalaments i retrets cap a tota la resta. El president estatunidenc ha fet un resum dels èxits del seu primer any de la segona legislatura al capdavant de la Casa Blanca.
Trump ha batut el rècord pel discurs més llarg -1 hora i 48 minuts- en el marc de discursos de la Unió. Durant aquest, ha insultat als demòcrates, els quals ha assenyalat de ser els culpables de la inflació, de la immigració i la delinqüència i de perpetrar "frau electoral generalitzat", el qual assegura que serà present en les pròximes eleccions.
Amb el pit molt inflat
El magnat ha explicat que va heretar una nació en crisi, amb una economia estacada, una inflació de rècord, una frontera completament oberta, un reclutament pèssim per a les forces militars i policials, una criminalitat desenfrenada i guerres i caos per tot el món. En contraposició ha exposat que amb ell al capdavant, el país ha recuperat l'"esperit", la inflació minva i els salaris augmenten ràpidament. En el vessant internacional, ha tret pit i ha expressat que "els enemics tenen por" i que "Amèrica és respectada com mai abans".
Tot i que aquest espai estigui pensant per retre comptes amb els objectius complerts, Trump ha destinat bona part del discurs a castigar als oponents polítics amb un missatge dur que ha acariciat l'insult. Ha indicat que l'esquerra vol que els "immigrants il·legals" votin i així es perpetri un "frau electoral generalitzat" -un discurs d'ultradreta que ja se sent i es llegeix per Catalunya-. Així doncs, mitjançant la llei SAVE, Trump busca obligar als votats a presentar més proves sobre la identitat i la ciutadania de l'electorat.
El president estatunidenc ha enumerat la quantitat de productes que segons ell s'han abaratit: "Els ous, el pollastre, la mantega, la fruita, les taxes hoteleres, els automòbils, el preu del lloguer..." Tot i això, d'aquesta enumeració, només els ous han baixat de preu, segons indica La Vanguardia basant-se en les dades oficials.
Els ciutadans el suspenen
Tot i el miratge d'aquests èxits rotunds i irrebatibles, les enquestes assenyalen que un 60% dels estatunidencs suspenen la gestió de l'adminsitració Trump. I aspectes com l'economia i la immigració, temes estrella de la ultradreta, són els que més perjudiquen la mateixa bancada republicana.