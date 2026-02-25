Illa evita escalar el conflicte amb ERC pels pressupostos: «Hi ha marge d'acord»

La tensió no ha anat a més aquest dimecres al Parlament, malgrat que el Govern i ERC transiten la pitjor crisi de confiança des que va començar la legislatura. En el retorn del president, Salvador Illa, a la cambra després de la seva baixa mèdica, el debat ha girat al voltant d'uns pressupostos que l'executiu aprovarà divendres però que no tenen garanties d'èxit perquè els republicans es neguen a negociar-los. Les posicions no han variat, però el to sí. Illa ha estès la mà als principals socis de la investidura. "Això no és el final de res, hi ha marge d'acord i farem tots els esforços necessaris; els estenc la mà, agafint-la siusplau", ha afirmat el president, que ha garantit que complirà "tots" els acords i que, en aquest any i mig, el 75% dels compromisos s'han complert o bé s'estan complint. ERC, però, només agafarà aquesta mà estesa quan hi hagi garanties amb l'IRPF.
Illa ha demanat escoltar els catalans, que volen “obrir un temps nou d'esperança”, “retrobament” i “acords entre les forces progressistes”. “Hem cedit tots i hem posat per davant allò que ens uneix”, ha afirmat. Ha admès que no va ser fàcil, però ha insistit que s'ha fet bona feina aquest primer tram de legislatura. “Hi ha reptes per tirar endavant”, ha dit, i ha assegurat que “compleix tots els compromisos”. “Tots són tots, compliré amb l'IRPF com he complert amb el finançament i amb Rodalies”, ha afirmat i ha insistit que “Catalunya necessita pressupostos. S'ha refermat en tirar pel dret d'aprovar-los -ho farà aquest divendres en un consell executiu extraordinari- i a sumar els vots necessaris. Per això ha demanat "responsabilitat" a tots els grups parlamentaris.
Els republicans tampoc han atiat la confrontació, però no s'han mogut. "Li agafarem la mà quan hi hagi garanties amb la recaptació de l'IRPF", ha afirmat el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové. En aquest sentit, ha advertit Illa que no s'equivoqui a l'hora de pressionar. "La responsabilitat és seva i ha de pressionar el PSOE, no ERC", ha dit Jové. Les confiances entre els socis no passen per un bon moment, perquè els republicans entenen que Illa no ha fet prou per moure Pedro Sánchez. “De què serveixen els acords si no es compleixen?”, s'ha preguntat el republicà. En aquest sentit, ha dit que la legislatura només té sentit si s'avança en sobirania i el nou sistema de finançament i la recaptació de l'IRPF "va en aquesta lògica". Sense gestos en aquest àmbit -que necessàriament han de venir del govern espanyol, que és qui té la competència- no hi haurà pressupostos.
Els Comuns, amb un acord ja tancat, han centrat la seva intervenció en el xoc entre el Govern i els professors. Jéssica Albiach ha recordat que el pacte pels comptes inclou dotar el Departament d'Educació de tots els recursos per aplicar els acords als quals s'arribi amb els docents. “Quan pensen arribar a un acord?”, ha preguntat Albiach. Illa ha expressat el reconeixement a la feina dels professionals de l'educació i ha manifestat la “voluntat clara” d'arribar a acords i de dotar-los dels recursos necessaris per aplicar-los.
Explicacions per la crisi als serveis públics
En aquest sentit, Illa ha anunciat davant el ple que farà la compareixença que li demana Junts, que denuncia el "col·lapse" de Catalunya. El president ha assegurat que no té cap problema en comparèixer sempre que li demanin i que el PSC votarà a favor de la petició juntaire. Així doncs, els diputats socialistes i juntaires sumen majoria per aprovar la petició. Illa no està obligat a comparèixer en el mateix ple i, segons el reglament de la cambra, té 30 dies per fer-ho. De tota manera, el president ha demanat “coherència” a Junts i ha recordat que el PSC va donar suport als pressupostos d'Aragonès per “donar estabilitat” quan els juntaires van trencar el Govern. “Els problemes del país tenen alguna cosa a veure amb els governs anteriors”, ha afirmat. Illa ha aprofitat per refermar la confiança amb la consellera Sílvia Paneque, i ha demanat una “actitud constructiva” i ha demanat “reflexió” a Junts per tot el que han fet els darrers anys.
El PP furga en les limitacions de la compra especulativa
“Considera que un matrimoni jubilat amb tres habitatges és una parella d'especuladors?” Aquesta ha estat la pregunta d'Alejandro Fernández per furgar en l'acord entre el Govern i els Comuns per prohibir la compra especulativa. Illa ho ha negat i ha assegurat que la mesura s'aplica en governs centreeuropeus que tenen ministres de dretes i socis del PP. El president de la Generalitat ha assegurat que prefereix cometre errors en habitatge per haver fet “polítiques audaces” que quedar-se de braços plegats. El líder del PP li ha respost amb un to infantilista, repetint en diverses ocasions que un pis és de qui el compra. Illa, per altra banda, ha dit que se li gira feina a Fernández perquè ara no només ha de convèncer el PP perquè avali l'oficialitat del català a Europa, sinó que també per l'eliminació dels autors catalans i balears al batxillerat del País Valencià.
La CUP també ha posat sobre la taula la prohibició de la compra especulativa, però per considerar que ha quedat “descafeïnada” en l'acord Govern-Comuns. El diputat Xavier Pellicer ha assegurat que la proposta està “plena de forats” i ha criticat que se situi la responsabilitat d'aplicar-la en els ajuntaments. Illa ha assegurat que la norma pactada amb els Comuns és “ambiciosa” però s'ha obert a incorporar les propostes de la CUP en la tramitació parlamentària sempre que respectin el marc jurídic. Els anticapitalistes havien presentat la seva pròpia proposta que, entre altres coses, planteja que la prohibició de la compra especulativa s'apliqui a tot Catalunya i no només a les zones tensionades.